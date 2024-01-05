「搶救王義川」啟動環台大車掃　5天4夜行程、彩蛋看這裡！

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卓冠廷提到，除了車隊之外，還邀請各區立法委員準備在地特色美食進行「王義川餵食秀」替車隊加油，同時把台灣地風景美食呈現給觀眾；車隊也將陸續挺進各個「爭議風景區」，包含苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍被爆出是「毒窟」的阿帕契墊子遊藝場、彰化縣第三選區立委候選人謝衣鳳家族在台糖土地上的「衣鳳百貨」等。
李正皓表示，搶救王義川行動走出與以往選戰截然不同的路線，期待讓社群累積的能量在最後爆發成催票的力量，連續五天車隊掃街將全程不間斷線上直播，還將在各縣市移動車程之間規劃特別節目，邀請立委林楚茵、前立委洪慈庸、陳柏惟、網路紅人四叉貓、盾牌牙醫史書華、政治評論員黃敬雅、新北市議員陳乃瑜、戴瑋姍、山田摩衣、李宇翔、新竹市議員劉康彥、施乃如、桃園市議員黃瓊慧、台中市議員張家銨等人隨車擔任「客座主播」隨時實況轉播車掃情形並與觀眾互動，各式內容豐富「絕對不會無聊」。
王義川說明，這次搶救王義川的團隊特別準備了與媽祖遶境同款GPS定位系統，粉絲將能在主題網站上即時看到車隊位置，也能預先看到每一站的車掃路線和補給站，邀請粉絲「裝上擋泥板」一起參加，在選戰最後階段炒熱氣氛。
搶救王義川車隊預計1月8日首站從台北市松山區出發搶救立委候選人許淑華、中正萬華吳沛憶，往南陸續經新北合體李坤城、吳崢、吳琪銘、何博文，至桃園合體彭俊豪、劉仁照。
1月9日第二日從新竹出發合體林志潔，再至苗栗合體曾玟學，下午至台中合體謝志忠、莊競程、江肇國、林靜儀，晚間再至竹山大造勢現場合體蔡培慧、至草屯合體蔡銘軒。
1月10日將從彰化出發，陸續合體黃秀芳、陳秀寶、吳音寧，再至雲林合體劉建國、蘇治芬，下午至嘉義合體陳冠廷、蔡易餘，傍晚前進台南合體郭國文、陳亭妃、王定宇，晚間再至高雄合體李柏毅、黃捷。
1月11日將從屏東市合體鍾佳濱開始，前進枋寮合體徐富癸，再行南迴往台東市合體賴坤成、至花蓮合體張美慧；1月12日則將從宜蘭出發合體陳俊宇、至基隆合體鄭文婷，最終站回到汐止合體賴品妤，完成環島任務。
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