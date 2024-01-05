NBA／Rubio曾被譽為能主宰NBA 選秀順位比Curry、DeRozan還高
昔日被稱為西班牙「金童」的Ricky Rubio，今（5）日突宣布退休，震驚國際籃壇，回顧他當年加入NBA，被譽為是超級天才，選秀順位甚至比勇士當家球星Stephen Curry還高。
記者廖聿偉/綜合報導
Rubio參加2009年NBA選秀，當年他在首輪第5順位被選中，當年的選秀狀元是「幹籃哥」Blake Griffin，榜眼則是曾來台效力的中鋒Hasheem Thabeet(塔碧)，探花是「大鬍子」James Harden，第四順位Tyreke Evans。
第五順位被選中的Ricky Rubio其實打趴一票球星，準NBA名人堂球星Stephen Curry僅在第7順位被選中，公牛球星DeMar DeRozan第9順位，Jrue Holiday則在第17順位。
Ricky Rubio才33歲就選擇高掛球鞋，外傳並非技術層面，而是心理因素退出籃壇。
14歲就開始在歐洲戰場嶄露頭角的Rubio，當年被譽為是超級金童，還被評為能主宰NBA；生涯場均10.8分7.4助攻4.1籃板，在NBA的12個年頭中，效力過明尼蘇達灰狼、猶他爵士、鳳凰城太陽隊與騎士等隊。