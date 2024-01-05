「獻給旅行者365日」贈書儀式樂逸文旅登場

在旅程中閱讀，也在閱讀中旅行。為了讓每位旅人在旅途中都能接觸到中華文化的智慧，並期望這些書籍能為人們帶來慰藉與啟發，中華古今人文協會贈送「獻給旅行者365日-中華文化佛教寶典」予樂逸集團，今（5）日於樂逸文旅-棒球館舉辦贈書典禮。
記者陳美嘉／高雄報導
2024年是觀光旅遊完全復甦的一年，樂逸集團執行長蔡肇洋表示，之前飯店內房間都會放聖經，近幾年飯店業者們也積極努力來獲得清真穆士林認證，接待更多來自穆士林國家的旅客。當然也希望可以放佛教的書籍與文化在飯店內，因為每年都有非常多各國信徒，來高雄佛光山瞻仰佛陀舍利，與佛結緣。
中華古今人文協會由星雲大師倡議成立，以實踐宗教信仰為目的，宏傳人間佛教，積極協助推動教育、文化、慈善等工作並護持各項佛教文化事業，期能永續利益眾生。
「獻給旅行者365日」書籍涵蓋家訓、座右銘、勸世文、詩詞、歌曲等近400位作者、800則作品的書籍，以中華文化為主軸。目前已有15種國家語言中，並計劃在明年初推出印尼文、葡萄牙語及緬甸文版本，免費提供給全球各飯店和旅館與旅人結緣。
截至2023年止台灣地區已有超過1,880家知名飯店陳列此書籍供旅客閱讀，未來也將在樂逸集團房間內擺放「獻給旅行者365日」，期望帶給旅人正能量，思想獲得啟發，讓每個人身心靈更加幸福安樂。