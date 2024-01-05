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李千娜怎麼了！挺5個半月孕肚痛哭　尪黃尚禾怒摔杯子

▲李千娜（右）在新歌〈千金〉MV，與老公黃尚禾對戲，其中一幕是黃尚禾怒摔杯子。（圖／劇樂蹦娛樂提供）
▲李千娜（右）在新歌〈千金〉MV，與老公黃尚禾對戲，其中一幕是黃尚禾怒摔杯子。（圖／劇樂蹦娛樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

李千娜挺著懷孕5個半月的孕肚，推出新歌〈千金〉，她身為家中小女兒，幼小時隨父親的戲班南征北討，車站記憶著與母親有限的相聚，將情意守在眼眶的她亦是掌中千金，新歌詳實紀錄身為女兒的曾經，重逢年幼的自己，她一度在錄音室泣不成聲。MV回到家鄉南投搭景拍攝，邀請老公黃尚禾來擔綱男主角，這也是首次在李千娜的音樂作品裡同台飆戲，其中一幕黃尚禾發怒，怒砸杯子，李千娜淡定分享：「當夫妻一起演戲的感覺很特別，因為很有默契，可以隨時抓起一個記憶就往情緒裡投入，其實非常過癮。」

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兩人從專輯一同籌備發想，到合體拍攝MV，黃尚禾則認為：「跟千娜對戲的感覺很真實，不用預設跟醞釀，很快就融入劇情一起感受彼此，而且很有默契。這也是第一次一起穿上年代服裝，彷彿在另外一個時空談戀愛一樣，很特別的經驗。」更稱讚非常喜歡這首歌，「更理解千娜想傳達的故事和情感，能參與其中共同創作覺得很開心、驕傲。」

▲李千娜推出新歌〈千金〉MV，邀來老公黃尚禾對戲。（圖／劇樂蹦娛樂提供）
▲▼李千娜（上圖右、下圖）推出新歌〈千金〉MV，邀來老公黃尚禾對戲。（圖／劇樂蹦娛樂提供）
▲李千娜推出新歌〈千金〉MV，邀來老公黃尚禾對戲。（圖／劇樂蹦娛樂提供）
 
MV其中有一幕情緒戲，他得因為憤怒情緒當場發怒，拍攝時他把杯子狠砸玻璃碎了一地，懷孕的李千娜面對著火爆又危險的劇情依舊敬業，卻讓工作人員在旁捏了一把冷汗，黃尚禾回憶這場戲，「自己很投入在當下，一開始還沒真的演的時候會擔心著千娜身體，實際上開始拍的時候，知道把自己所有真實感受丟出去給千娜，她確實是一個感受能力與很活在當下真實反應的人。」




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