不只衛福部！日本強震「台灣人湧入支援」　捐款完整管道一次看

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為了援助日本，衛福部開放「日本能登半島震災專案」專戶，自今（5）日起至1月19日止，接受民眾愛心捐款，募得的款項會再交由外交部援助日本震災。
衛福部公布國內4大捐款管道，包括台灣銀行、中央銀行國庫局、郵政劃撥、4大超商。
國內：
1.臺灣銀行（004）：捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」，接受網路銀行、自動櫃員機（ATM）、臨櫃辦理。
2.中央銀行國庫局：捐款帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」，僅接受臨櫃辦理。
3.郵政劃撥方式（700）：捐款帳號50269506，戶名「衛生福利部賑災專戶」，接受臨櫃辦理、網路郵局（含行動郵局APP）及持郵局晶片金融卡至郵局自動櫃員機（ATM）轉帳。
4.四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。
國外：
「兆豐國際商業銀行國外部」：捐款帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。
衛福部提醒，民眾捐款請指定用途「日本能登半島震災專案」。於公告期間，衛福部賑災專戶之捐款，如無指定其他用途，一律視為該專案捐款。為製發收據，請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，以電子郵件方式寄送至1988SW1957@mohw.gov.tw或傳真至(02)8590-6065，聯絡電話：衛生福利部(02)8590-6666分機6648、6649。
📍民間捐款管道
中華民國紅十字會設立「人道快遞III勸募專案」
線上捐款可用信用卡／超商繳費／ATM，線上捐款網址請點此
匯款捐款帳號：華南銀行和平分行（008）121-10-007222-7
戶名：中華民國紅十字會
請備註「日本能登地震」，捐款後請點選連結回傳帳號資訊，以便開立收據
慈濟基金會設立「馳援日本石川地震專案」
線上捐款可用信用卡／AMAX-美國運通AE卡，線上捐款網址請點此