限5天！7-11咖啡加1元多1杯、哈根達斯買3送2　全家糖餅買一送一

不只衛福部！日本強震「台灣人湧入支援」　捐款完整管道一次看

▲日本石川縣能登地區元旦發生7.6級強震，衛福部開放「日本能登半島震災專案」專戶，民間捐款管道則有中華民國紅十字會及慈濟基金會。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本石川縣能登地區元旦發生7.6級強震，衛福部開放「日本能登半島震災專案」專戶，民間捐款管道則有中華民國紅十字會及慈濟基金會。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

日本石川縣1日發生芮氏規模7.6的淺層強烈地震，最大震度達7級，甚至一度引發海嘯，各地道路斷裂、房屋倒塌、人員傷亡，災情不斷傳出，目前各避難所也面臨物資嚴重缺乏的問題，急需外界伸出援手。衛福部對此開放「日本能登半島震災專案」專戶，民間捐款管道則有中華民國紅十字會及慈濟基金會，《NOWnews今日新聞》就整理出完整的日本地震捐款的管道，帶您一文看完。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍衛福部設立「日本能登半島震災專案」專戶 

為了援助日本，衛福部開放「日本能登半島震災專案」專戶，自今（5）日起至1月19日止，接受民眾愛心捐款，募得的款項會再交由外交部援助日本震災。 

衛福部公布國內4大捐款管道，包括台灣銀行、中央銀行國庫局、郵政劃撥、4大超商。 

國內： 

1.臺灣銀行（004）：捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」，接受網路銀行、自動櫃員機（ATM）、臨櫃辦理。 

2.中央銀行國庫局：捐款帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」，僅接受臨櫃辦理。 

3.郵政劃撥方式（700）：捐款帳號50269506，戶名「衛生福利部賑災專戶」，接受臨櫃辦理、網路郵局（含行動郵局APP）及持郵局晶片金融卡至郵局自動櫃員機（ATM）轉帳。 

4.四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。 

國外：

「兆豐國際商業銀行國外部」：捐款帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。 

衛福部提醒，民眾捐款請指定用途「日本能登半島震災專案」。於公告期間，衛福部賑災專戶之捐款，如無指定其他用途，一律視為該專案捐款。為製發收據，請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，以電子郵件方式寄送至1988SW1957@mohw.gov.tw或傳真至(02)8590-6065，聯絡電話：衛生福利部(02)8590-6666分機6648、6649。 

▲日本石川縣能登地區元旦發生7.6級強震，衛福部開放「日本能登半島震災專案」專戶。（圖／NOWnews社群製作）
▲日本石川縣1日發生芮氏規模7.6的淺層強烈地震，急需各界伸出援手，衛福部對此開放「日本能登半島震災專案」專戶。（圖／NOWnews社群製作）
📍民間捐款管道 

中華民國紅十字會設立「人道快遞III勸募專案」  

線上捐款可用信用卡／超商繳費／ATM，線上捐款網址請點此 

匯款捐款帳號：華南銀行和平分行（008）121-10-007222-7 

戶名：中華民國紅十字會 

請備註「日本能登地震」，捐款後請點選連結回傳帳號資訊，以便開立收據 

慈濟基金會設立「馳援日本石川地震專案」 

線上捐款可用信用卡／AMAX-美國運通AE卡，線上捐款網址請點此 

日本強震台灣捐6000萬日圓！登日本雅虎首頁　日網友留言驚嘆1點

日本強震瞬間「地板變海浪」！人行道詭異浮動13秒　驚悚畫面曝光

日本7.6強震39秒恐怖聲曝！驚悚畫面「勾台人921陰影」：頭皮發麻

日本7.6強震引海嘯！0.4公尺巨浪猛灌河川　海水衝擊汽車畫面曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選