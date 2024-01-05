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綠控侯友宜施壓媒體撤廣告！黃珊珊：民進黨才長期伸手干預媒體

▲柯文哲競辦總幹事黃珊珊爆料電視台拒播已排好的柯文哲競選廣告。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲柯文哲競辦總幹事黃珊珊爆料電視台拒播已排好的柯文哲競選廣告。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競總發言人陳世凱昨日爆料，國民黨總統候選人侯友宜事先取得民進黨廣告，出手施壓電視台不准播出。對此，民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊今（5）日表示，民進黨才是長期伸手干預媒體，怎麼好意思指控別人？並爆料電視台拒播已排好的柯文哲競選廣告。

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黃珊珊表示，看到民進黨出來指控侯友宜影響媒體，拒絕刊登其它陣營的廣告，「我覺得十分滑稽！」，民進黨才是長期伸手干預媒體、控制新聞的人，怎好意思指控別人？

黃珊珊更指出，某些特定媒體，在這次總統大選選邊站的現象十分明顯，藍媒、綠媒各為其主，只是令人難過的是，台灣人驕傲的第四權與新聞自由，「已經離我們很遠了！」黃珊珊自爆，同樣的事情，1個多月前也發生在柯陣營身上。她表示，她在半夜11點，收到廣告代理公司說，某家電視台拒絕播出柯陣營已經排定好的電視廣告，所以第2天無法上刊，要臨時調整cue表，「我的天，這家電視台連商業倫理都沒有！」

黃珊珊直指，從那時起，該家電視台的新聞，就開始邊緣化柯文哲，連同政論節目，攻擊打壓柯文哲比綠媒更誇張，「民眾看不到真相，只看到媒體高層要的新聞、要打的內容，沒有真相、沒有公平報導，更沒有新聞倫理！」黃珊珊反問，同樣的事情，非常諷刺地現在發生在民進黨身上，她也不禁要問民進黨，「民進黨現在終於知道，媒體公器不應該被操控了嗎？你們這幾年做的，不也是一樣的醜事？」

黃珊珊感嘆，藍媒、綠媒都在新聞上偏頗報導，政論節目製造假訊息、帶風向，聳動標題、製造社會對立與仇恨，受害的是全民，「當財團入主媒體、新聞成為文宣，業配成為新聞，名嘴變成專職，傳統媒體讓台灣成為假面之島，人民知的權利被徹底剝奪，只能在網路世界找真相！」

黃珊珊指出，人民討厭民進黨，因為他們操弄媒體、箝制言論，製造仇恨對立鞏固政權，「但是，國民黨不遑多讓，與財團勢力糾葛不清，操弄媒體ㄧ樣得心應手，和當年的威權時代一樣，順我者昌、逆我者亡，只為了自己的政黨利益。」黃珊珊也對國民黨總統候選人侯友宜也提出三問：一、你清楚知道你的好朋友經營的媒體的種種行徑嗎？二、你有沒有伸手干涉媒體拒絕刊登不同陣營的廣告？三、如果你沒有，那你支持媒體這樣的行為嗎？

黃珊珊呼籲侯友宜候選人應正面回應，勿再像回應中共做假民調一樣，用「與國民黨無關」等空泛語言打太極。

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