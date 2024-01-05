特企／富邦人壽助經濟弱勢保戶　2.04%紓困方案推動友善金融服務

「保單借款紓困方案」快速又便捷 陪伴經濟弱勢保戶線上無距離
富邦人壽持續陪伴經濟弱勢之保戶，凡符合條件之身心障礙、中低收入戶、特殊境遇家庭或經濟困難者，於2024年1月1日起至2024年3月31日止，提供每人最高額度10萬元新台幣，優惠利率為年息2.04%，優惠期間為三年之紓困方案。保戶可使用線上交易申請，成為交易會員後，直接填寫申請金額及上
傳相關證明文件即完成申請，快速又方便。
打造金融友善環境 優化高齡與弱勢客戶服務體驗
富邦人壽致力打造有愛無礙的友善服務環境，除提供友善櫃檯、老花眼鏡、LED放大鏡、輪椅、血壓機等服務措施與設備，另於全台服務據點提供聽語障客戶「手語翻譯服務」，以及導入多語即時雙向翻譯機之翻譯服務，確保與客戶溝通無障礙。同時櫃檯職場內設置防詐宣導DM及電視防詐影片播放，強化客戶防詐意識，降低詐騙風險。另公司提供高齡者專屬的「免付費樂齡專線」，無須經過語音選單自動將電話導入樂齡服務團隊，可優先快速獲得諮詢服務，且客服人員會針對解約、保單借款、基金贖回大額交易進行提醒提防詐騙並主動協助更新保單資訊等，皆為提供弱勢族群更便捷的友善服務。
降低數位落差 視障及樂齡保戶服務零障礙
富邦人壽在致力發展保險科技數位應用的同時，亦關注高齡及身心障礙者等數位弱勢族群的需求，於「保戶會員專區」或「手機e方便App」，針對視障及65歲以上人士，增加優先導入「轉接專人」功能，提供一鍵連結到線上客服的相關服務，增加操作便利性，並提升對弱勢族群的差異化服務。
生存、滿期金提前給付 協助民眾做好年度理財規劃
此外，農曆春節假期即將到來，富邦人壽將提前於2024年2月5日，針對保單週年日為2月5日至14日之生存金/滿期金進行給付，保戶可選擇金融機構匯款或支票兩種給付方式，給付總件數約1.2萬件，給付金額約新台幣5億元，讓保戶擁有充足資金提前做好年度理財規劃。
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