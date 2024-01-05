掛看板引發藍綠大戰　高雄鳳山許智傑、鍾易仲互控抹黑

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許智傑說，昨天鍾易仲陣營由中國國民黨鳳山區黨部李美雲主委召開記者會，今天找來教職出身的柯志恩，批評許智傑的反貪污、反詐騙的看板是「教壞囝仔大小」，但許智傑的看板上頭通通都是事實，鍾易仲也不敢提告。許智傑強調目前全鳳山唯二的不實抹黑看板，就是鍾易仲掛的三井是韓國瑜政績的2塊看板，而面對鍾家1300多坪違法農舍、鍾家民代凍結8成2客家預算、鍾易仲財產申報不實等嚴重問題，侯友宜、柯志恩應該清楚跟國人交代，而非一味包庇父貪子騙的地方家族。
鍾易仲則是對高雄市長陳其邁喊話，「陳其邁市長你的父親和我的父親都犯過錯誤，他們也付出了代價，如果改天你的父親和你的看板也被人家掛在路上，請問陳市長做何感想？」鍾也批評，許智傑掛出抹黑看板不只是羞辱他而已，而是羞辱所有高雄市的市民，「市長，你覺得這樣子好嗎？」
柯志恩則表示，看到看板真的完全顛覆她過去在教育文化委員會跟許智傑同事的印象，「選舉最能夠看出一個人的人品跟人格，把過去祖宗八代拿出來鞭屍，特別是把家長過去的作為放在孩子身上，這是什麼樣的選舉奧步？配得起稱為教育文化的委員嗎？」
柯志恩強調，選舉的格調、選舉的格局和選舉的態度展現出候選人最大的一個程度，這個看板就可以反映出對手真的心裡非常的焦急，請許智傑把看板撤下，「這樣的奧步，不符合鳳山人對於文化氣質、教育重視的品格要求。」
鍾易仲也說，「選舉本來就是要接受檢驗」，在選舉期間對於許智傑無論是真實或抹黑的任何質疑或問題，他都是坦然面對、光明正大的回答說明，「你打不到我，你打我爸爸打我媽媽，連鄉下我媽媽農舍的圍牆你都能打」，甚至用抄家式的負面看板，「許智傑先生請問你是發生了什麼事情？怎麼可以選成這個樣子？你到底是不是心急了？」
關於立委候選人鍾易仲及許智傑互相指控對方設置選舉廣告看板違規一事，高市府建管處表示，本處僅依廣告物架設張貼是否合法申請進行認定，不涉及廣告內容。
兩位候選人廣告物之內容，在競選期間則另依選罷法及其他相關法律規定，所有招牌廣告及樹立廣告均須提出申請許可，經查兩人的廣告物均有未申請許可之情事，違反廣告物管理法令部分，市府將依規定處理。
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