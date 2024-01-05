年終大掃除這樣做更輕鬆！　家事達人陳映如教「三魔王」處清潔法

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有在煮飯的廚房，抽油煙機一整年的運作下來可能已經卡了不少厚重的油垢，被視為大掃除最大的魔王關卡，陳映如觀察，抽油煙機的油污類最難清，因通常都是日積月累，所以困難度比較高。
📍清潔方式：達人建議，將抽油煙機可拆卸的都拆下來會洗得比較乾淨，不用埋頭苦刷，最簡單的方式就是拿個厚的塑膠袋，倒入溫水、廚房清潔劑，將所有零件泡在裡頭，大約泡30分鐘到1小時即可開始刷洗，泡過後油垢會變軟，更容易去除，但要注意，不要泡到水變成冰水，會讓油污又結成原本的硬塊。
🟡清潔紗窗、燈罩
陳映如表示，若要開始年終掃除，建議大家做的第一件事就是搬出吸塵器，她提到，一台配件完整的吸塵器就可以解決家裡 50% 的髒污，不管是紗窗的清潔、家裡從高處天花板、燈罩到低處的地面、角落的除塵都能搞定，但前提是還要靈活運用配件。
📍清潔方式：切記要由高處往下清掃，使用軟管、長桿、彎角等配件就清潔像是間接照明處、燈罩等，有刷毛的配件則適合用來清理紗窗。
🟡浴室廁所的發霉處
浴室廁所因通風不好、濕度太高等容易產生黴菌，陳映如建議要先解決根源的問題，就要先要養成保持通風的習慣。
📍清潔方式：市售的除黴噴劑、凝膠會有所幫助，但使用上要特別小心，味道很強、化學性較高，民眾一定要看清楚產品說明，同時使用時要保持空間通風，同時戴手套、口罩較安全。磁磚縫用牙膏或許都還刷得掉，但如果是防水膠條可能就幫助不大，此外，防水膠條反覆發霉可能代表密合度不佳，讓水滲透進去，建議要重新處理。