NBA／幾度夕陽紅　Ricky Rubio退役帶走的還有傳統後衛的美好時光

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Ricky Rubio在NBA打了12年，出道相當早的他，其實今年也才33歲。在青少年時期是有名的天才「金童」，可說是Luka Doncic等人進軍NBA的先驅。14歲時他就成為西班牙ACB聯賽歷史上最年輕的球員；2009年NBA選秀會上，在首輪第5順位被明尼蘇達灰狼隊選中，其職業生涯的前6年都為該隊效力，之後曾效力於猶他爵士隊、鳳凰城太陽隊和騎士隊。
Rubio最終以場均10.8分和7.4次助攻的成績於NBA退休，包括Kevin Love和Donovan Mitchell在內的多位球星都將他視為最喜歡的隊友。
綜觀Rubio的NBA生涯，他或許未能達到人們當初對他在這個聯盟的期望和高度，不過整體來說是一名出色的輪換後衛，非常聰明，擁有出色的球季和豐富經驗，是一名出色的隊友。
Rubio的退役雖然和他在聯盟的發揮無關，但他的離去可能也象徵著傳統控衛的世代凋零。該類型球員的代表人物Chris Paul，在上一個賽季已經失去跳投能力，本季在勇士也幾乎沒有太大的進攻威脅；Rajon Rondo現在出現在電視螢幕上成為球評，跟Rubio曾經同場較勁的後場好手，正全數淡出這個聯盟。
Rubio是出色的控球後衛，但他最大的缺點也是只能打控球後衛，最近3個賽季他的投籃命中率都在4成以下，生涯則只有38%。低下的自主進攻能力，阻止了他更上一層樓、去成為明星級的後衛。
在整個生涯之中，Rubio的終結一直都很差，缺乏投籃能力是一回事，他也沒有穩定急停跳投，以及現代後衛該有的切入拋投動作，這使得他做為球隊組織者，無法以自身威脅吸引對方防守。
這同時也是許多傳統控衛面臨的困境，現代籃球講求效率，「小球化」對先發後衛的進攻火力要求被拔高到前所未有的地步。2009年選秀大會上，Rubio第5順位，Stephen Curry第7順位，但後者的最終成就，卻不是前者可比的，這就說明了一切。
不過，時至今日，在Rubio能上場打球時，都是隊友眼中的完美隊友，在爵士、太陽、灰狼、騎士，他都幫助球隊變得比之前更好，對於場上化學反應起到正向作用，這就是組織後衛的價值，也是我們在這一季看到Chris Paul對勇士第二陣容的出色發揮，所起到的幫助。
如今2000年第一個十年的球員們已經逐漸退下，新時代群星閃耀佔據主舞台。
帶著他十餘年的生涯高光，以及同時代的夕陽餘暉，Rubio在這個大背景下，離開了NBA，在他之前的還有Deron Williams、Rajon Rondo、Steve Nash、Chauncey Billups。
只留下了很多懷念和如果。