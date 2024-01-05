特企／《我想成為影之強者！Master of Garden》宣布參展2024 TGS
由大宇資訊旗下星宇互娛所代理之《我想成為影之強者！Master Of Garden》宣布將參展2024台北國際電玩展(2024 TGS)，於1月25日至1月28日期間與各位玩家粉絲見面，現場除了有一系列精采活動外，同時將釋出期間限定禮包，更將邀請日本原廠開發方來台一同共襄盛舉，有興趣的粉絲們請上《我想成為影之強者！Master Of Garden》官方粉絲團，隨時更新最新活動資訊。
《我想成為影之強者！Master Of Garden》自上市以來，屢出好成績，作為本IP首款線上3D動畫RPG，內容不僅加入連原作及動畫內都沒有的「七影列傳」劇情外，更搭配全日文配音，透過遊戲的過程，補足了動畫及小說中無法完整介紹的細節，玩家們能更深入了解及探索影之強者的世界觀及故事背景，深受不少玩家及影迷喜愛。
闇影聚會夥伴不能少 粉絲團活動大方送
為了讓各位玩家們能夠與好朋友一起攜手參與《闇影庭園盛宴》，即日起官方於《我想成為影之強者！Master Of Garden》粉絲專頁中舉辦「2024台北國際電玩展」贈票抽獎活動，想來現場應援的好朋友們，趕快加入官方粉絲團並且參加活動，就有機會獲得電子一日參觀券。
覺醒時刻到了!快來參加《2024台北國際電玩展》一睹闇影大人的風采!立即關注《我想成為影之強者！Master Of Garden》粉絲專頁與其他社群平台，2024 TGS獨家官方消息及遊戲情報一手抓!即刻下載《我想成為影之強者！Master Of Garden》下一個異世界-闇影大人就是你！