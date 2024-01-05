特企／鎮瀾宮ｘ微疼造型悠遊卡 帶「它」出門不怕生活微不幸！
春節即將到來，沒時間親自到海線走一趟拜拜嗎？沒關係！微疼助你乎大甲媽惜命命！台灣人氣網路漫畫IP角色「微疼」，在農曆年前宣布超接地氣重磅聯名消息，與台中人氣最旺宮廟「大甲鎮瀾宮」首次攜手，隆重推出《大甲鎮瀾宮×微疼造型悠遊卡》，以吉祥神寵的定位，進攻龍年開運小物文創市場，消息一出馬上引發微疼粉絲與大甲媽信徒討論，大讚這絕對是農曆年前最「神氣」的聯名企劃！
擁有百萬粉絲Youtube頻道及網路漫畫角色-微疼，是一隻生活很戲劇化的可愛垂耳兔，作者以分享靈異故事與各種微不幸的日常題材故事深受粉絲喜愛，其插畫與動畫作品人氣居高不下，自2014年出道至今，創作題材總是能與粉絲日常生活貼近並產生共鳴，幽默又帶點驚悚懸疑的方式，分享其自身經歷或網友投稿的各類靈異鬼話，更是粉絲心中不可撼動的招牌特色，其Youtube頻道在出道滿十年前夕創下百萬訂閱佳績，用自己微不幸的獨特人設，在網紅圈闖出微疼鮮明的創作風格，在台灣Youtube界佔有一席之地，廣受各方肯定，堪稱台灣最勵志的角色圖文創作者。
同樣擁有超過百萬粉絲的大甲鎮瀾宮，每年湧入超過百萬人次大量信徒參拜，每到春節前夕必經鎮瀾宮點燈祈福，祈求一整年好運加持與大甲媽庇佑。微疼與大甲鎮瀾宮本次以「吉祥神寵」的定位推出造型悠遊卡，將微疼招牌垂耳兔化身為大甲媽的喜氣神寵，有大甲媽微疼愛的加持，將平安好運帶入日常生活，並還原鎮瀾宮場景延伸包裝設計，讓粉絲年前提前預購，並支持台灣原創IP與本土宗教文化文創結合之力。
新春將至，除了太歲燈、平安燈、光明燈不忘點燈，不妨預購收藏《大甲鎮瀾宮×微疼造型悠遊卡》，提前預防所有的微不幸，倍受大甲媽的呵護疼愛與庇佑疼惜，保你龍年平安又喜氣！
《大甲鎮瀾宮×微疼造型悠遊卡》於2024年1月4日中午12:00起在IP授權平台Be Come True正式開放預購，每組售價690元。此外，前500組預購者加贈大甲鎮瀾宮結緣平安符，限量發行售完為止，活動詳情請見Be Come True。