台灣合法虛擬幣ACE王牌交易所涉詐！前負責人勾結詐團　7人遭聲押

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台北地檢署本（1）月3日，指揮新北市刑警大隊、調查局台北市調處，兵分多路前往台北、新北、台中共15處搜索，並帶回涉案的潘、林共14人到案，並在林男住處查扣1億1152萬元現金，公司據點則扣回折合台幣1億8百萬元的虛擬貨幣，共計查扣超過2億不法所得；面對警方訊問，潘、林兩人未多做說明，4日深夜被依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送法辦，其中涉案的7人供述不一致，恐有勾串、滅證及逃亡之虞，因此聲押禁見，另與潘、林2人合作的3名共犯，分別以20萬、10萬、3萬元交保，並限制出境出海與住居，後續將持續追查不法金流流向。
ACE也再度發出聲明指出，相關報導係因個別上幣方2019年幣種涉有違法情事，ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查，部分媒體報導本公司員工涉案等情，並非事實，已經去函媒體更正中；另潘奕彰先生及林婉榆小姐早已非ACE交易所經營團隊成員，公司負責人已於112年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股，目前由主管機關登記中，併此指明。
ACE持續致力交易所合法合規，對於涉嫌犯罪事件，必然全力配合查緝，並依規定將爭議幣種下架處理。對於違法行為，亦盼毋枉毋蹤，嚴予制裁。
ACE交易所不受特定幣種爭議或違規事件影響，交易及營運完全正常，保障用戶資產安全，無論是加密貨幣充提或新台幣出入金一切正常，可以隨時進行提領操作，如有任何疑問或需求，歡迎隨時聯繫官方信箱及社群，ACE竭誠為您服務。