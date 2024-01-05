姚可傑曾陷低潮！10年後才復出 鬆口「東方快車」合體可能性
金曲獎最佳演唱組合的「東方快車合唱團」主唱姚可傑今（5）日在台北舉行記者會，自揭2024年開春喜訊與「人生大事」，最近一口氣把去年發行的三首新單曲〈掙脫會想念的地方〉、〈領悟這一刻〉、〈別傷心〉集結成數位EP再發新作品。他也藉由睽違8年再出輯的契機，廣發「搖滾好手召集令」的成員徵選，希望能再組新樂團，記者會上還邀來有傷在身的好友趙傳擔任嘉賓。受訪時，姚可傑提到「東方快車合唱團」休團後，陷入低潮近1年。
記者吳雨婕／台北報導
姚可傑表示，當年「東方快車合唱團」突然休團，對他來說是一個打擊，還因此陷入低潮長達近1年，「東方快車是我的全部，停了要幹嘛，我只能投資一些生意，也沒想說要回來，因為歌壇風氣變了。」他回想那時候的心情，「曾經做的那麼成功，突然停了，不知道要幹嘛，還好有一些存款。」
這一停，姚可傑消失在演藝圈長達10年，直到2003年第40屆金馬獎他才與「東方快車合唱團」團長兼貝斯手盛子貞、吉他手楊振華、鍵盤手侯志堅合體登台表演。同年4人還一起錄製張雨生紀念專輯《雨生歡禧城》，2006年時「東方快車合唱團」正式復出，由姚可傑、楊振華、侯志堅3人重組，更名為「搖滾東方」，可惜之後團體再度無限期休團，姚可傑則是重回樂壇，低調耕耘。
姚可傑被問到團體何時能再合體，無奈表示：「這個從2006年都有人問我到現在，我也很佩服我的團員都說不，對我來說，5個人是經典，一個人不能到，就不能算完整。的確尊重他們的意願，他們已經生活在另外一個領域，不想要回到公眾面前也情有可原，我們都還是有聯絡。」此外，趙傳今天扛著傷來當姚可傑嘉賓，談到傷勢，趙傳透露是左膝的半月板撕裂：「醫生說『傷筋動骨100天』，這3個月不能打球，只能在家裡做重訓。」
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