央視又推「反腐大片」！國足前教頭等人公開懺悔：很後悔、要謝罪
中國中央紀委國家監委宣傳部，與電視台聯合拍攝的年度反腐大片《持續發力 縱深推進》，將於6日至9日，在中國官媒分4集播出，揭露多起貪腐案細節，並有中國國家體育總局前副局長杜兆才、足協前主席陳戌源、國足前主教練李鐵等人公開懺悔的鏡頭。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《央視》等中媒報導，此片選取12個典型案例，講述正風肅紀、反腐敗的故事，其中包含中國足球貪腐，有中國國家體育總局原副局長杜兆才的自白：「在俱樂部老闆的利益圍獵中，有些隨波逐流了」、中國足協原主席陳戌源說：「我想深深地向全國球迷，真的要謝罪」、還有中國國足原主教練李鐵的：「非常後悔。還是要踏踏實實，走正路。」
報導指出，李鐵在2022年11月被帶走調查，去年8月偵查終結，他被指控涉嫌受賄、行賄，而這也是前述3人被捕後，首度露面的片段。
除了李鐵案，《持續發力 縱深推進》還包括遼寧省公安廳前三任廳長李文喜、薛恆、王大偉案，吉林省政協前副主席張曉霈案，貴州省政協前副主席李再勇案，人民銀行前黨委委員、副行長范一飛案，福建省廈門市人大常委會前主任陳家東案，以及湖南長沙自建房倒塌事故追責問責案例等。