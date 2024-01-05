搶IP與ASIC商機！神盾飆漲停帶旺安國與芯鼎　分析師提醒留意風險

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像是安國去年10月底宣布斥資新台幣7.15億元入股星河半導體，將持股星河半導體55%，目的是為了加速布局高速傳輸市場，可切入車用影想感測元件應用等領域，轉型為ASIC與IP授權公司。至於原本就專營影像為主的IP公司芯鼎，深耕車用影像辨識領域，車用SoC及ISP（智慧影像處理器）通過車規認證，已陸續進入量產。
神盾之前指出，公司在車用、耳機與筆電領域的各式晶片產品等應用加速感測晶片研發，並聯手神盾聯盟提供的IP與ASIC平台搶占市場商機，研發水平化、銷售垂直化的IC產業設計新策略面對市場。預估今年可成為挹注業績的成長動能，2025年將迎來大爆發。
神盾今日盤中攻上漲停142元鎖住，創下2021年7月以來新高，成交量達1.6萬張。安格漲幅也有7%以上，來到81.2元。安國雖遭列處置股，但即便「關禁閉」漲幅也有近2%，來到129元。迅杰開低走高，終場漲逾3%，收在74.4元。芯鼎則強勢走高，收在81.3元，漲幅4.5%。
面對神盾集團的漲勢，分析師鄭偉群表示，即便近期台股大盤走勢不佳，但IC設計族群非常強勢，其中又以神盾與安國漲勢最為兇猛，其實都是題材熱度發酵的關係，且優勢在籌碼面，尤其安國股價從去年下半年的30多元漲到現在接近130元，漲幅4倍相當驚人。至於神盾公司派與市場派都很積極，股價也有表態。
但鄭偉群指出，如今安國「關禁閉」當然建議投資人先觀望，以免到時候放量，因為股價漲多了，變成殺盤。而神盾這兩天有補漲，很多人看到技術面有突破就去追，但如果分析籌碼面，今日量比較大，來到1.6萬多張，仍需觀察隔日沖有沒有進去。
鄭偉群說，隔日沖如果有進去，下禮拜開高爆大量，反而是停利的賣點。他認為目前仍是多頭行情，但建議可買低檔且好的公司，強調有時候雖然股價「（漲）慢了一點」，但它卻可以溫溫漲，其實這樣漲多了還是可以有獲利的，不用一定要追最熱的個股，如此反而風險很大。