鐵花新聚落攤販租金翻倍大漲！攤友怒嗆不顧生計 台東縣府回應了
13年歷史台東鐵花村音樂聚落，2023年底吹熄燈號，台東縣府展開「鐵花新聚落」整體規劃，卻傳出租金大幅調漲，引發攤商強烈不滿，怒斥「對攤友用完就丟」；對此，台東縣府今（5）日回應，將與業者了解市集招募規範及與攤商溝通的狀況，協助雙方釐清具體問題和需求。
記者林莞茜／綜合報導
有攤友在網路上發文抱怨，指稱過去3年來，擺攤租約為每周四到日擺攤，每日350元租金。若遇到寒暑假，則是每天擺攤，攤位費一樣是350元，除了連假或過年初一到初五，攤位費才會提高到500到1000元。費用是按月繳款。
但卻在重新招標易主後，該協會大幅調漲了擺攤租金跟規範，費會還從每日350元翻倍成700元，過年期間攤位費則為1400元，並且一次就要報名1到3月份一季，氣得直呼「縣府也承諾要好好經營這個地方，卻在此刻對攤友用完就丟，完全不顧攤友的生計」。
對此，台東縣政府今日發出聲明，鐵花新聚落徒步區市集，今年透過公開招商的方式委外經營，更要求業者針對市集管理、遊客服務等提高品質，藉此才能確保鐵花新聚落徒步區市集的獨特性。
台東縣府表示，有關攤商反映的相關問題，縣府將與業者了解市集招募規範及與攤商溝通的狀況，協助雙方釐清具體問題和需求，以鐵花新聚落的發展為前提，努力確保市集的永續與繁榮。