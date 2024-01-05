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控綠營剽竊侯友宜CF抹黑　侯競辦按鈴提告侵權、意圖使人不當選

▲侯辦發言人黃子哲（左）批民進黨剽竊侯友宜競選影片，下午偕同律師簡榮宗向北檢按鈴提告（圖／記者潘千詩攝，2024.01.05）
▲侯辦發言人黃子哲（左）批民進黨剽竊侯友宜競選影片，下午偕同律師簡榮宗向北檢按鈴提告（圖／記者潘千詩攝，2024.01.05）

記者潘千詩／台北報導

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲今（5）日上午在記者會中控訴，賴辦盜用侯競辦文宣影片，竟還「做賊喊抓賊」，並於下午偕同律師簡榮宗向台北地檢署按鈴，對民進黨及黨主席賴清德提告涉嫌觸犯著作權法、意圖使人不當選。簡榮宗重申國民黨確實沒有能力戕害言論自由或操控媒體，國民黨也不會如此做，只是善意提醒散布侵害著作權之物，也有法律責任。

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侯友宜委任律師簡榮宗說，因勘驗民進黨製作的競選影片，前4秒完全是使用侯友宜競選廣告CF的內容，後面又以CF內容加上國民黨的人像，之後放上YT，此構成觸犯《著作權法》第91、92條，未經授權重置改作跟公開傳輸。

簡榮宗表示，儘管民進黨今天在記者會中有說是合理使用、說是詼諧仿作，但《著作權法》第65條的合理使用要考慮目的跟性質，詼諧仿作目前在台灣著作權法未被許可，目的與性質也不包含抹黑或惡意重傷。

簡表示，因影片中提到許多侯友宜、趙少康及國民黨許多政治人物將聯手架空台灣，此slogan（口號）出來後，民進黨競選發言人補充就是透過黑金復辟、牛鬼蛇繩、國共聯手架空台灣，有意圖影響選情的不實事項，因此提告《總統副總統選舉罷免法》第90條意圖使人不當選。

▲侯辦發言人黃子哲（左）批民進黨剽竊侯友宜競選影片，下午偕同律師簡榮宗向北檢按鈴提告（圖／記者潘千詩攝，2024.01.05）
▲侯辦發言人黃子哲（左）批民進黨剽竊侯友宜競選影片，下午偕同律師簡榮宗向北檢按鈴提告（圖／記者潘千詩攝，2024.01.05）
侯競辦發言人黃子哲表示，賴清德今天指控國民黨及侯友宜傷害言論自由等言論簡直「鬼扯」，首先，查水錶、關掉中天電視台、側翼網軍出征並推動數位中介法、傷害言論自由的不就是民進黨嗎？再者，該影片就是吹哨者提供，雖尚未上架，可民進黨要委託一堆電視台播放，難道不會有看不下去的人嗎？此為打抱不平人士提供的影片，賴清德不檢討內容侵權、違法甚至抹黑，反而檢討國民黨為何會取得影片？這不是本末倒置嗎？

黃子哲指出，現在是民進黨執政，有NCC當打手，掌握媒體生殺大權，只有民進黨賴清德有施壓能力、打壓前科、有欺壓的需求，怎會有臉反控對手陣營呢？

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