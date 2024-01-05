控綠營剽竊侯友宜CF抹黑　侯競辦按鈴提告侵權、意圖使人不當選

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簡榮宗表示，儘管民進黨今天在記者會中有說是合理使用、說是詼諧仿作，但《著作權法》第65條的合理使用要考慮目的跟性質，詼諧仿作目前在台灣著作權法未被許可，目的與性質也不包含抹黑或惡意重傷。
簡表示，因影片中提到許多侯友宜、趙少康及國民黨許多政治人物將聯手架空台灣，此slogan（口號）出來後，民進黨競選發言人補充就是透過黑金復辟、牛鬼蛇繩、國共聯手架空台灣，有意圖影響選情的不實事項，因此提告《總統副總統選舉罷免法》第90條意圖使人不當選。
侯競辦發言人黃子哲表示，賴清德今天指控國民黨及侯友宜傷害言論自由等言論簡直「鬼扯」，首先，查水錶、關掉中天電視台、側翼網軍出征並推動數位中介法、傷害言論自由的不就是民進黨嗎？再者，該影片就是吹哨者提供，雖尚未上架，可民進黨要委託一堆電視台播放，難道不會有看不下去的人嗎？此為打抱不平人士提供的影片，賴清德不檢討內容侵權、違法甚至抹黑，反而檢討國民黨為何會取得影片？這不是本末倒置嗎？
黃子哲指出，現在是民進黨執政，有NCC當打手，掌握媒體生殺大權，只有民進黨賴清德有施壓能力、打壓前科、有欺壓的需求，怎會有臉反控對手陣營呢？
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