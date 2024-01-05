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iPhone 16系列新機最新渲染圖曝光！搶先公開螢幕、相機等6大亮點

▲外媒MacRumors近日分享iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max兩款機型的最新渲染圖。（圖／擷取自MacRumors）
▲外媒MacRumors近日分享iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max兩款機型的最新渲染圖。（圖／擷取自MacRumors）

記者鄭妤安／台北報導

國外科技媒體MacRumors近日分享iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max兩款機型的最新消息，並依照接收到的相關資訊製作渲染圖。

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報導指出，以蘋果在iPhone 15 Pro中引入的弧形邊緣和鈦金屬框架為基礎，下一代iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max將配備更大的顯示器和新的電容式拍攝按鈕。

根據多個消息來源報導，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max將擁有更大的顯示屏，尺寸從6.1英寸和6.7英寸提高到6.3英寸和6.9英寸，大小變化可能與5倍四棱鏡長焦相機有關。

▲ （圖／擷取自MacRumors）
▲ （圖／擷取自MacRumors）
在iPhone 15系列中，只有較大的‌iPhone 15 Pro‌ Max配備5倍長焦鏡頭，而較小的‌iPhone 15 Pro則沒有。此次裝置尺寸的增加，推估為蘋果提供iPhone 16 Pro和16 Pro Max添加四棱鏡長焦相機的空間。

蘋果在iPhone 16Pro和Pro Max的整體外觀和設計似乎已經選擇與iPhone 15 Pro上的類似，不過在iPhone的右側新增另一個按鈕。與iPhone 15 Pro 和iPhone 15 Pro Max一樣，iPhone 16系列中的兩款Pro型號都將配備多功能操作按鈕。 此按鈕可以配置為執行一系列功能，具體取決於使用者的偏好。 雖然蘋果已經嘗試更大尺寸和不同設計的操作按鈕，但目前的設計文件表明，操作按鈕將與目前iPhone 15 Pro上的尺寸相同。

與此同時，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max上將有全新的拍照按鈕。以代號Nova開發，這預計將是一款具有力傳感器功能的電容式按鈕，彭博社的知名記者Mark Gurman最近證實它將用於拍攝影片，此按鈕將與iPhone的框架齊平，不會像電源和音量按鈕那樣突出。

▲（圖／擷取自MacRumors）
▲（圖／擷取自MacRumors）
在材質方面，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max將繼續使用與iPhone 15 Pro相同的鈦材料，整體表面處理沒有明顯變化。 就顏色而言，蘋果的原型機使用銀色，不過推出市場後顏色應該叫做「White Titanium」。推估蘋果會沿用iPhone 15 Pro的顏色，並計劃增加另一種選項，但目前尚未有其他關於新顏色的詳細資訊。

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