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「在路上」換駕駛　連勝文：激進賴清德恐結合川普飆向完美風暴

▲連勝文陪游顥掃街，比出可愛的3號手勢。（圖／游顥競總提供，2024.01.05）
▲連勝文陪游顥掃街，比出可愛的3號手勢。（圖／游顥競總提供，2024.01.05）

記者顏幸如／南投報導

近來民進黨競選影片《在路上》引發熱議，國民黨副主席連勝文今天到南投為立委候選人游顥助選時，憂心總統蔡英文若把鑰匙交給連做夢都在想台獨的賴清德，將把台灣帶向一條狂飆的道路，未來若川普也當選美國總統，「這兩個危險又瘋狂的人在一起，就叫做完美的風暴，台灣恐怕會被帶向戰爭第一線！」

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連勝文今（5）日到南投陪立委候選人游顥掃街拜票，對於《在路上》引起討論，他坦言很擔心。連勝文說，怕就怕他們（賴清德、蕭美琴）把台灣帶上一個狂飆的道路，不管是跟中國方面對撞，或在死刑、能源等重要議題暴衝，台灣都會完蛋！「我們希望換一個駕駛，不想跟著坐上他這台失控的車子，一起走向滅亡。」

連勝文說，賴清德主張激進的台獨已近40年，可能連睡覺都在想這件事情，不可能一夕改變。不管是把中華民國虛擬化稱為神話，或「憲法災難說」，都不是失言，而是賴的心裡話，一被激怒就現出原形。

▲連勝文陪游顥掃市場，攤商熱情送上「包粽」。（圖／游顥競總提供，2024.01.05）
▲連勝文陪游顥掃市場，攤商熱情送上「包粽」。（圖／游顥競總提供，2024.01.05）
他認為現在更麻煩的是，如果不幸由賴清德當選，川普捲土重來又選上美國總統，「這兩個危險又瘋狂的人在一起，就叫做完美的風暴，台灣恐將被帶向戰爭第一線！」現在必須想盡辦法，扭轉註定與中國對撞的車子，換一位能將車子開往康莊大道的駕駛，才能避免把大家帶入災難之中。

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