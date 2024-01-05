藍營搶攻賴清德本命區！吳子嘉爆台南恐成破口 歷年得票率揭真相
國民黨總統副總統候選人侯友宜趙少康，今（5）晚要在台南花園夜市舉辦「台灣平安 人民侯康」台南團結勝利大會，前總統馬英九與國民黨主席朱立倫都會出席，鎖定民進黨總統候選人賴清德曾執政的台南市，積極搶攻。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨在網路政論節目《董事長開講》說，台南可能是這次選情的破口。不過近年選舉，國民黨在台南的得票，還有很高的成長空間。
記者何哲欣／台北報導
2010年賴清德首度參選台南市長，獲62萬票、60.41%得票率，2014年連任時，更是獲得逾71萬票、將近7成3的得票率，輾壓對手。不過現任台南市長黃偉哲2018年首度參選時，僅獲36萬票、38.01%，與賴清德相差一截，2022年黃偉哲連任，票數總算有成長，43萬餘票、48.8得票率。
至於總統大選，總統蔡英文2016年在台南獲67萬票，2020年蔡與賴清德搭檔參選，蔡賴配衝到78萬票新高。國民黨在台南要勝利幾乎不可能，但只要小輸就算贏。
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