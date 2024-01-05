中國遊客偷泰國人LV包！警方靠「這神物」尋回　嫌犯在飛機上行竊

台灣新創前進東南亞！國發會：未依賴中國　出口市場多元化

▲ 從越南、泰國到新加坡，都可以看到全新的台灣創新團隊。（圖／亞灣新創園）
▲ 從越南、泰國到新加坡，都可以看到全新的台灣創新團隊。（圖／亞灣新創園）

國際中心賴正琳／綜合報導

台灣新創團隊在近幾年朝東南亞邁進，從越南、泰國到新加坡，都可以看到全新創新團隊，展開投資計劃。去年10月底國家發展委員會攜手經濟部、亞灣新創園與台灣證券交易所，帶領台灣 27 個新創團隊前往新加坡參與亞洲新創的指標性展會SWITCH（Singapore Week of Innovation and Technology），串聯東協網絡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國發會在今年1月2日表示，近年來台灣經濟體持續成長擴大，用個別市場出口量成長比並不適當。因應國際供應鏈重組，台灣已透過台商回台、新南向政策等政策引導，落實出口市場多元化、全球布局有成。

根據官方數據顯示，台灣的經濟體在過去七年多來快速擴張，GDP已從2015年的17.1兆成長到2023年的23兆、平均漲幅達3.4%，而出口金額也從2015年的2,844億美元成長到2023年預計可破4,000億美元，對於個別市場的出口量自然也就隨著整體總量而上升。

經濟部長王美花接受《日本經濟新聞》採訪時指出，2022 年台灣企業在東南亞和南亞地區的投資高達52億美元，首度超越在中國的投資。

國發會副主委高仙桂接受《日本經濟新聞》採訪時表示，他們的目標是要幫助台灣新創降低對中國市場的依賴，並從東協市場找到發展優勢，因為中國市場往往存在高風險和不確定性。

為企業與個人提供數位防詐服務的Gogolook在泰國設立該地區的第一間子公司，營運長朱滿宇表示：「東協國家正進行數位轉型，相關的詐騙問題也明顯增加，但當地卻缺乏防詐解方與技術。」

提供休閒娛樂預訂服務的FunNow同樣積極前進東協市場。執行長陳庭寬說明，他們目前為超過5000個店家提供服務、有超過4成的收入都來自東協市場。目前FunNow也鎖定馬來西亞和泰國，「因為中國相關市場已經非常成熟，所以我們決定開發東協市場，成為那裡的領頭羊。」

越南電動車VinFast進軍東南亞！從美國推廣回亞洲　印度建電池廠

兩大關鍵投資優勢！2024越南股市前景看好　法人分析焦點產業

平均月薪8860元！越南2023年薪資統計曝　一年成長約7%

漲薪資！2024泰國最低工資平均增2.4%　泰國總理：三月再漲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選