台灣新創前進東南亞！國發會：未依賴中國　出口市場多元化

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根據官方數據顯示，台灣的經濟體在過去七年多來快速擴張，GDP已從2015年的17.1兆成長到2023年的23兆、平均漲幅達3.4%，而出口金額也從2015年的2,844億美元成長到2023年預計可破4,000億美元，對於個別市場的出口量自然也就隨著整體總量而上升。
經濟部長王美花接受《日本經濟新聞》採訪時指出，2022 年台灣企業在東南亞和南亞地區的投資高達52億美元，首度超越在中國的投資。
國發會副主委高仙桂接受《日本經濟新聞》採訪時表示，他們的目標是要幫助台灣新創降低對中國市場的依賴，並從東協市場找到發展優勢，因為中國市場往往存在高風險和不確定性。
為企業與個人提供數位防詐服務的Gogolook在泰國設立該地區的第一間子公司，營運長朱滿宇表示：「東協國家正進行數位轉型，相關的詐騙問題也明顯增加，但當地卻缺乏防詐解方與技術。」
提供休閒娛樂預訂服務的FunNow同樣積極前進東協市場。執行長陳庭寬說明，他們目前為超過5000個店家提供服務、有超過4成的收入都來自東協市場。目前FunNow也鎖定馬來西亞和泰國，「因為中國相關市場已經非常成熟，所以我們決定開發東協市場，成為那裡的領頭羊。」