八旬翁遭詐330萬 台南警智逮兩車手保住老翁退休金
台南市東區一名陳姓老翁日前遇到詐騙集團，歹徒以假投資的手法要求被害人交付300萬元，老翁因遲遲無法出金又要求加碼投資感到事有蹊蹺，便至派出所詢問，警方獲報將計就計，到場埋伏守候，順利逮捕前來取錢的蔡男及陳男等2名車手，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。
記者陳銘洲/台南報導
台南市警察局第一分局表示，2日下午有一名八旬陳姓老翁至東門派出所報案，稱在去年底在網路上加入某投資群組，陸續依照投資群組專員指示，陸續面交3次金額共計330萬元。陳翁表示近日欲出金獲利時，該投資群組專員卻要求需再投資300萬元，並聽從指示當面交予外務專員帶回，等公司收到該筆款項後才能順利出金，因對方遲遲無法出金且要求再加碼投資而感到事有蹊蹺，便至派出所詢問，警方獲悉案情後立即受理報案並成立專案小組積極展開調查，並與其保持關懷聯繫。
當警方獲知詐騙集團與陳翁約定4日面交款項，立即派遣多名警力前往面交現場周邊埋伏守望，在14時許，當陳翁與詐騙集團成員面交完成後，員警立即一擁而上，當場逮捕蔡男(18歲)及陳男(23歲)車手並查扣現金新臺幣1萬元、手機SIM卡、工作證、收據等相關證物。
第一分局呼籲，現今網路資訊發達，詐騙集團利用民眾想投資高獲利的僥倖心理，透過臉書、LINE 帳號行騙案件頻傳，民眾應多加提防並謹慎查證，民眾如接獲可疑來電或訊息，可撥打165防詐騙諮詢專線查證，或致電110報案，並謹記「一聽、二掛、三查證」之原則，才能避免成為詐騙集團口中的肥羊。如不幸已將金錢匯出或將財物交付歹徒，也務必盡速報案，以利警方及時攔阻歹徒提領贓款及查緝犯行。