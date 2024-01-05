朝鮮半島煙硝再起！北韓重建哨所埋地雷 韓軍海上射擊榴彈砲反制
朝鮮半島煙硝再起，北韓今（5）日上午向西部黃海海域發射逾200枚砲彈，持續2小時，韓國向延坪島居民發出避難疏散指示，並譴責北韓的挑釁行為升高緊張局勢。韓國軍方人士更透露，北韓已在非軍事區內以混擬土重建前線哨所（GP），更在京義線和東海線公路上埋設地雷。作為反制，韓國西部海域北方界線附近的艦艇卸下艦炮炮衣，並展開海上射擊訓練，雙方劍拔弩張，煙硝味十足。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，北韓去年11月下旬單方面宣布解除「九一九軍事協議」，之後就著手修復之前因該協議拆除的前線哨所。起初僅是先修建木製哨所，韓國軍方人士今日首次透露，北韓如今已用混凝土重建哨所，10處哨所全部修復完畢，混凝土哨所意味著常駐兵力和設備將會重新部署。同時，韓國軍方還發現北韓正在進行新型無人機訓練。
對此，韓國軍方為了反制，部署在西部海域北方界線附近的海軍艦艇也卸下艦炮炮衣。之前根據「九一九軍事協議」，韓軍艦炮覆蓋炮衣以示和平停火。同時，韓國海軍陸戰隊今日下午也在西北部島嶼海域展開海上射擊訓練，發射K9自走榴彈砲和戰車砲，這是自「九一九軍事協議」以來，韓國部署在西北部島嶼的海軍陸戰隊首次進行海上射擊訓練。
另外，韓國軍方人士指出，北韓還在京義線和東海線公路上埋設地雷，公路埋雷似乎意味著北韓不打算繼續使用這兩條公路。京義線南起韓國首爾，北至北韓新義州；東海線則是連接朝鮮半島東部沿海各城市，兩條道路都是韓戰爆發前連通朝鮮半島的交通動脈，之後隨著戰爭中斷，又於2002年啟動連接工程。
京義線和東海線某種程度上就像南北韓雙邊關係的晴雨表，雙方關係好時就能推進跨境鐵路與公路連通，關係惡化時就會中斷。如今北韓直接在公路上埋設地雷，似乎是在表態與青瓦台正式決裂。