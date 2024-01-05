台南警與超商店員及時攔阻新型假醫護詐騙

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台南市警察局第五分局表示，昨(4)日上午12時許，周姓女子（30歲）接到未顯示來電，詐騙集團冒充成台北亞東醫院院方人員，稱周女購買管制藥品導致健保卡停用並涉及刑事案件，周女聽到這通電話後信以為真，並不斷告訴院方她沒有購買藥品更不會犯法，但院方將電話轉給「板橋分局陳姓員警」協助查詢，並說：「經過追查發現，歹徒冒用妳的名字申請健保卡領藥。」，再轉接給「新北地檢署的黃姓主任檢察官」，電話中還聲稱要將周女「收押」，於是周女告知自己Line的ID讓「陳姓員警」加入聊天，而陳姓員警更以「新北市政府警察局」當頭貼背景以取信被害人，要求周女拍攝大頭照片證明身分，並前往超商購買點數以證明財力。
過程中雙方以Line語音持續通話，詐騙集團要求周女不能掛斷，幸虧被機警的超商店長察覺有異，通報第五分局公園派出所。員警趕抵現場後，向周女解釋，指出醫療院所及檢警單位不會透過電話方式要求民眾購買點數、提供帳戶資料等，亦不會要求其面交代保管財物，周女聽後始知遭到詐騙，險些損失3萬元，未來也會特別小心這種類型的騙局。
分局長陳宇桓提醒民眾，詐騙集團使用如出一轍的詐騙手法，先隨機撥打市內電話，假冒醫療院所名義，以個人資料取得民眾信任，再假冒警察、檢察官，佯稱被害人人頭遭冒用、涉及刑案，要求配合辦案、監管帳戶、交付現金或匯款以證明清白，不配合就要收押等，請務必遵照「一聽、二掛、三查證」口訣。