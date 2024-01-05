說到做到！凱旋苑變青年住宅　侯辦：下週起受理符合條件青年申請

我是廣告 請繼續往下閱讀
江怡臻指出，有學者已經透過農業部公開的歷史圖資指出，確實看不到工寮曾經存在；也有學者運用3D立體鏡，看到所呈現的是斷壁殘垣，意即這棟建築恐怕並不符合「因窳陋居住需求改建」，也無所謂「礦工老宅不堪居住，改建加一樓」，而是購買了土地，重建或新建了一棟建築。另外民進黨喜歡引述的台灣事實查核中心也指出，賴家老屋曾有過荒蕪時期，是歷經「重建」才又出現，並非始終都存在。從以上查證都能夠證明，賴皮寮跟弱勢礦工改善居住環境的情況完全不同，不該混淆視聽。
江怡臻也說，民進黨近期還指控，新北市政府未通知即突襲會勘，但事實是早於一週前就已經比照先前寄送地價稅補稅通知途徑，雙掛號寄給當事人，並確認對方收件，但賴清德明確知道這件事，卻未出席，也未要求改期再去丈量，到底誰在惡意操作、睜眼說瞎話，昭然若揭。
王威元表示，民進黨極力抹黑侯友宜炒地皮，但卻對新莊復興段253、254地號的現場情況完全不了解，民進黨到底是多害怕失去政權，怕侯友宜當選後會將所有的貪腐弊案查出來？並隨後一一舉證打臉民進黨所有的抹黑謊言。
王威元指出，民進黨稱新北市對基地面臨道路6-8米容積獎勵從200%提高到240%的規定，是為侯友宜量身打造，但經現場實測，其巷道僅2米，連一台車要通過都有困難，民進黨自稱的6.55米巷道，根本就是在說謊；至於TOD的都更範圍，早於民國110年就已公告，復興段253、254地號根本不再範圍內，完全沒有民進黨的圖利之說；至於臨進文高二用地，試圖將土地變成學區房的說法更是荒謬，文高二用地早於民國62年就劃定。
戴湘儀也表示，復興段254地號是侯友宜的丈人在民國61年所購入，當時侯友宜才15歲，何來炒地？購買復興段253地號持分，是為解決占地的問題，其持有人更高達二十多人，也不是在都更範圍內，如果真的要炒地，為什麼要選擇這麼複雜的土地？甚至民進黨還說要整合土地都更，但侯友宜家人根本與地主完全無關，這種說法完全是無根據的抹黑臆測。再來民進黨將侯友宜夫人所繼承的財產直接稱為是侯友宜的財產，這種說法更缺乏性別平權意識。
呂家愷呼籲民進黨不要以小人之心度君子之腹，新北市民進黨團不要背著事實跟民眾說謊，惡意扭曲市府都更、老宅更新的政策；而凱旋苑不是違建、不逃稅、合法財產申報，但民進黨選舉選到沒招，不惜由黨中央下令抹黑、灑錢，全國總動員上架不實看板。這是什麼選舉？選舉需要用這種骯髒手段？侯友宜競選辦公室已經授權地方，掛一個告一個！
更多「2024大選」相關新聞。