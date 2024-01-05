不怕塞車惡夢！春節國道壅塞時段出爐　疏導懶人包搶先看

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一、匝道封閉：
(一)113年2月10日(初一)至2月12日(初三)，每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
(二)113年2月12日(初三)至2月14日(初五)，每日12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12至21時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口。
二、高乘載管制：
(一)113年2月12日(初三)、2月13日(初四)，每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。
(二)113年2月11日(初二)至2月14日(初五)，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。
三、收費措施：
(一)單一費率：113年2月8日至113年2月14日。
(二)路段差別費率：113年2月8日至113年2月14日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)暫停收費：113年2月8日至113年2月14日，每日0至5時暫停收費。
四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
五、匝道儀控：
假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。
六、替代道路：
(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三)國6台中往返南投地區，建議改走台63。
(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。
七、暫停施工：
113年2月7日12時至113年2月14日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。
高公局表示，2月12日及13日(初三、初四)為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分路段如國1、國3北向苗栗路段及國5北向宜蘭路段有可能壅塞至隔日凌晨。因此，建議預計初三、初四北返民眾多利用公共運輸，若需長途開車北返，請多利用台61替代道路，如一定要使用國道，請南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。
高公局呼籲，建議出門前請利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，以避開尖峰時段及路段。