對手發放未署名黑函 黃世杰痛批抹黑：已向中選會檢舉
立委黃世杰今（5）日下午，於賴清德南桃園競總召開「拒絕黑函！端正選風！」記者會。黃世杰說明，一早有新屋支持者告知競選服務團隊，家中報紙收到抹黑黃世杰的未署名黑函。黃世杰痛批，其實近日以來，多次有人發布內容不實的黑函，此舉已違反選罷法第52條。黃世杰表示，競選服務團隊已向警方報案，並向中選會檢舉。大選倒數8天，盼能端正選風、讓選舉回歸正軌，也盼望謠言止於智者。
記者李春台／桃園報導
黃世杰說明，他的競爭對手涂權吉，因為對選區瞭解不足，所以不管是在楊梅的政績，或未來四區政見，他完全沒有能力提出。甚至在最近的這個會期，桃園市政府1500億的預算，涂權吉出席預算審查的次數也非常少，並沒有把關桃園市民的權益。黃世杰認為，涂權吉作為民意代表，連最基本的工作都沒有做好，讓人相當遺憾。涂權吉本人對這件事的回應也令人啼笑皆非，他說和局處溝通管道暢通，所以不需要到議會質詢作秀。換言之，其他認真開會，努力為地方民眾爭取權益的議員都是在作秀，這種態度非常不佳。
黃世杰表示，當黃世杰把這些事實揭露給選民瞭解後，涂權吉反而用抹黑的方式來攻擊他。今天開始在新屋、觀音發放沒有署名的文宣，其中有許多不實內容，卻沒有附上他的簽名。選罷法第52條第1項規定相當清楚，文宣需由本人親自簽名，若無簽名就形同黑函。加上內容多所抹黑，因此他的團隊已至派出所報案，請刑事司法機關查明，背後究竟是誰在發送不實文宣。除了已涉及損害個人名譽，也有意圖使人不當選之嫌。
黃世杰重申，這樣的選風，對民主來說是非常大的傷害。候選人應用正面積極的政績跟建設，來爭取選民支持。但是非常遺憾，從投入競選以來，他的對手透過謠言耳語抹黑重傷，必須予以強烈譴責，也盼望選民睜大眼睛看清楚。這樣的人品，絕對不值得選民託付重要的工作，包括未來的地方建設，在立法院的重大法案，假如交給這樣的候選人，絕非地方和國家之福。盼望選舉盡快回歸正軌，用問政表現、政績政見來對決。
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