自由車／96聯賽雙冠王李廷威獲歐洲車隊青睞 2024年展開旅外生涯
▲李廷威爭取到「盧比安納高士特森地客洲際車隊」（Continental Cycling Team Ljubljana Gusto Santic，LGS）的合約。（圖／記者廖聿偉攝）
記者
廖聿偉/綜合報導
｜ 2024-01-05 16:41:40 2024-01-05 16:42:55
2023年第三屆自由車「96聯賽」，車手李廷威憑藉優異實力奪下總冠軍 Fulcrum 橘衫，同時逆轉抱走登山王 Mercedes-Benz 紅點衫，成為最大贏家。李廷威的好表現也備受肯定，賽後，96自転車董事長楊倩玉立即積極媒合各國際自行車車隊，最終成功為李廷威爭取到「盧比安納高士特森地客洲際車隊」（Continental Cycling Team Ljubljana Gusto Santic，LGS）的合約。2024年，李廷威將開啟旅外生涯，征戰歐洲職業自行車舞台。
22歲的李廷威激動地表示， 能加入LGS車隊是改變人生的第二張門票。而第一張門票來自他的恩師黃顯熙，從國中開始就無條件培育和訓練他。而這兩年歷經96聯賽各種不同形式的賽事，讓他萌生走上職業自行車選手之路的念頭。LGS車隊曾培育過2020和2021年的環法冠軍波加查（Tadej Pogačar），李廷威興奮地說，會盡快融入這樣卓越的的培訓體系，積極參加歐洲職業自行車賽。他承諾將珍惜機會，全心投入新的挑戰。
個性活潑、開朗地李廷威，
面對首度的異國挑戰仍展現自信，「即使英文還沒有很流利，而且隊友都是斯洛維尼亞人，但沒什麼好怕的，相信很快就能跟隊友打成一片。」 LGS車隊相當重視此次合作，車隊經理Tomaž Poljanec更親自來台舉辦加盟儀式。他說車隊期待李廷威在未來的比賽中充分展現自己的實力，成為下一個波加查。而96聯賽讓他們看到了許多台灣年輕好手的優異表現，也很開心台灣漸漸重視自行車競技。LGS車隊贊助商GUSTO歐洲總部行銷總監Luka Žele則在加盟儀式中表示，GUSTO會成為李廷威在歐洲的最佳後盾。 ▲96自轉車董事長楊倩玉（右）與冠軍李廷威（中）合影。（圖／官方提供）
身為96聯賽聯盟方的台北市自由車協會理事長彭劍勇表示，96聯賽致力於分齡分組、以賽代訓，而李廷威從小就是台北市自由車協會培育的重點選手之一，在連續三年的賽事中，展現出色實力和企圖心，抱走高額獎金之外，也成為被歐洲看見的契機，96聯賽向下紮根的理念會持續進行，我們期待未來有更多選手在賽事中嶄露頭角，為台灣自行車賽事注入新的活力。
96聯賽已成為台灣自行車選手最佳的競技舞台，2024年將邁入第四屆，預計將舉辦七站積分賽事，並新增台北及花蓮兩站，提供更多元的賽事類型及路線；同時繼續祭出百萬獎金，激勵選手在比賽中發揮自己最佳的實力。