高鐵工會擬罷工！總經理鄭光遠：將爭取歷年最高獎金

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然工會不滿公司提出的年終與調薪方案，更控訴針對新進人員起薪調高，造成既有員工薪資不公，總經理在會議中稱「資深員工已無創造力，故本應設立天花板」，針對各職種調薪不公，總經理也表示「站務跟組員輪班、加班費加一加已經比外面80%企業高，不需要調整」。
對此，昨晚間鄭光遠發信給員工，說明在公司與企業工會舉行的溝通會議中，發言被部分截取、錯誤引用，個人深感遺憾，為避免更多同仁遭受誤導，必須在第一時間向大家說明，選擇深夜發信。
鄭光遠表示，針對工會近來關心的年度調薪、年終獎金與激勵金等議題，正積極向董事會爭取歷年最高的整體獎金，期盼全體同仁能做公司後盾，高鐵公司全體本就休戚與共、榮辱一體，每一位堅守崗位的同仁，無論職務、職等、年資，他都對大家秉持同樣感謝與尊重，絕無可能有任何貶抑之意。
「然而，讓我無比難過的是，我的談話不僅被嚴重斷章取義，若單從工會發文的內容來看，我更擔心會因而引發同仁之間的對立情緒，這絕非是我談話的初衷，相信更不是任何一位熱愛台灣高鐵的同仁所樂見的。」
鄭光遠重申，公司全體本就站在同一陣線，懇切地希望大家能夠一同守護台灣高鐵一直以來安全準點、舒適便捷的優質服務，會積極向董事會爭取同仁獎金最大化，讓大家都能獲得較往年更高的獎金。