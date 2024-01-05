2023全年通膨率近15年次高！高物價成台灣經濟新常態引憂慮
行政院主計總處今（5）日公布去（2023）年12月物價調查，結果顯示，消費者物價指數（CPI）年增率雖較11月回落，但由於外食費仍居於高點，年增率仍高達2.71%。不僅如此，去年全年CPI年增2.5%，為近15年次高，且已連續二年超過2%通膨警戒線。外界憂慮，2%、3%的通膨率是否真會成為台灣未來經濟的新常態？
記者鄭妤安／台北報導
國立中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任不久前接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，國際上升息循環已來到了尾聲，然而過往連續升息對全球消費影響是累積性的，美國、歐洲也尚未降息，利率仍然居高不下，當地家庭支出受到排擠，進而造成台灣這一年多出口不振。
出口疲弱使得廠商業績不佳，影響加薪，加上一般民眾或家庭為對抗通膨與升息，也只能減少消費與支出，然而，消費低迷又將衝擊廠商營運與國內經濟表現，使得台灣陷入一連串的惡性循環中，非常需要「解悶」。
他表示，對於一般上班族及家庭而言，在消費、支出上影響最大的非外食、食物類與租金2大層面莫屬，然而，兩種類別的價格通常皆具僵固性，價格一旦上漲，要再下跌的可能性不高。外食支出上要面對的憂慮即將在不久的將來裡浮現，由於餐廳經營會有人力及水電成本上的考量，基本工資將再度調漲，加上政府2022年為抑制通膨，實施電價凍漲，為台電嚴重虧損的原因之一，如今電價潛在調漲壓力也逐漸慢慢浮現，而店家未來承受的人力、水電成本，日後轉嫁給消費者將成必然。