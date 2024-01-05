屏農科嶄頭角旺長治　專家：房市低基期佈局趁現在

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欣巴巴事業/建設處協理王秉逸表示，大南方計畫串連台南、高雄、屏東，半導體高科技S廊帶引領產業及城市轉型。其中，「屏農科」政府挹注近200億元資金建置，目前園區已引進上百家農企業進駐，一、二期可望創造8千個就業機會，年產值預估上看180億，再加上「屏東科技產業園區」、「屏東健康產業園區」的加值作用，下一個農業科技的護國群山即將接棒。
除了重大建設的加持，「交通」的便利性也是區域發展關鍵，王秉逸指出，「農科特區」坐擁國3長治及鹽埔雙交流道，不論是到高雄或其他縣市都很方便，更具備「開車12分鐘屏東市商圈，10分鐘義大醫療園區， 8分鐘屏東基督敎醫院國際級智慧醫療園區」的交通優勢。此外，高鐵南延屏東、高屏第二快速道路以及高捷延伸線的規劃，更將串連起高雄與屏東的產業廊帶，縮小城鄉差距，帶動區域發展。
王秉逸指出，由城市的發展來看，蛋黃區的飽合會產生外溢現象，讓人口往周邊移動，以屏東市區目前已近飽和的狀況來說，向東發展已成為必然趨勢，其中，「農科特區」是離屏東市最近的衛星城市，更有「屏農科」以及周邊科技、觀光、醫療、交通近千億建設加持，為農科特區注入活絡的人口紅利，未來發展可期。
王秉逸也提及，以往南部普遍以透天厝為主要產品，但隨著城市的發展、人口增加，成型的都會區居住型態也會有所改變，轉而以華廈、大樓等集合式住宅為主。欣巴巴事業於農科特區打造「幸福欣印象」建案，王秉逸強調，該案屬「類大樓華廈」，相較於當地目前20至30戶的華廈產品，無法建置完善的管理機制，「幸福欣印象」總戶數是187戶，具備了大樓管理與享受公設的功能性及便利性，規劃2+1房雙衛浴產品，更符合未來園區及新一代居民的需求。
有鑑於新竹、台南、高雄等地科學園區之區域發展帶動的房價漲幅，王秉逸表示，農業科技未來發展無限，而產業與人口紅利往往帶動住宅剛性需求，「買房跟著科技園區走準沒錯！」放眼全台產業科技園區房市，新竹科、台南科、楠梓科等近10年房價，漲幅可觀，甚至翻倍飆升。以南科周邊來說，新市、永康區10年前每坪單價約10萬/坪出頭，新市今年平均已到每坪35萬以上，而更精華的北區甚至突破45萬/坪；至於橋頭楠梓區域，楠梓6年前約16-18萬/坪，今年成交價甚至已達37萬/坪，漲幅驚人。
就屏東「農科特區」來看，以往單價約落在20-23萬/坪區間，近期推案十月份的實價登錄已站上25萬元/坪，短短3至5年間，約有10萬/坪的漲幅。複製科學園區「築巢引鳳」發展模式，王秉逸建議想移居屏東就業的民眾，提早入主，搶在房市低基期，選擇交通便捷與發展性更好的屏東推案，可坐享房價增值性。與其錢存銀行、 起互助會，不如一棟會賺錢的好宅，自住當渡假、出租賺租金、未來享增值，「一筆財富三種獲利」，輕鬆賺到人生第一桶金。