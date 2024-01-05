超商無極限！全家引進「韓國拍貼機」 聯名BLACKPINK、東方神起
韓國拍貼機席捲全台，全家超商也搶攻韓流商機，引進韓國最大的拍貼機連鎖品牌「人生四格」（인생네컷）正韓拍貼機，除了整台機器進駐門市外，還提供各種可愛頭飾和道具增添拍照樂趣，更不定期與韓國偶像合作，推出正版授權的限定聯名款邊框，可見超商除了販售民生必備品外，商品、服務已經越來越多元化！
記者鍾怡婷/綜合報導
全家特別選在深受年輕人及觀光客喜愛的台中一中街商圈、逢甲夜市商圈內，挑選台中一中街店與台中金福星店導入人生四格拍貼機台；現場不僅有化妝台讓民眾補妝、整理儀容，還有眾多變裝道具如：造型頭套、髮箍、眼鏡等，讓消費者自由挑選，拍出充滿個人特色的歡樂照片。
全家聯名店上架的相框圖案與人生四格全台門市同步，不定期與韓國偶像、團體如BLCAKPINK的成員JISOO、Fromis_9、東方神起、TREASURE等合作，推出正版授權的限定聯名款邊框，讓粉絲買咖啡、繳費還能順便與瘋迷全球的韓國偶像、團體合影。
人生四格(인생네컷) 拍貼機提供多種格式的相框可以挑選，價格從150元-250元不等，消費者可於櫃檯參考相框目錄，選擇要拍照的款式後至櫃檯結帳並領取「小白單」，接著進入拍貼間操作機台，「小白單」有機台啟動序號及條碼；拍照時，選定好圖框樣式，即可掃描條碼，啟動拍照程序。
而超商服務越來越多元化，除了全家引進韓國拍貼機外，萊爾富則是首度攜手印地安重機總代理海德生貿易，重磅推出印地安重機的Indian Scout Rogue車款，即日起至2/18享專案預購價85.8萬元起，消費者到門市就能使用機台下訂，後續等待廠商聯繫簽約，即可輕鬆把重機騎回家。
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