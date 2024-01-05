感嘆張誌家生涯結尾　名醫臆測松坂大輔在台灣：恐去小火鍋店上班

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沈政男表示自己對張誌家有很多印象，最鮮明是2013年後者被拍到在一家鐵板燒擔任炒菜師傅，照片裡有他穿白制服、綁紅領巾的影像，那家鐵板燒是台中很有名的大埔連鎖鐵板燒，稱「那家分店就在大墩路與向上路口，記得當時從那裡經過都會轉頭看一下裡頭有沒有張誌家在炒菜」。
對此沈政男問道，「松坂大輔，需不需要去炒鐵板燒？這類台灣棒球員沒辦法繼續打球以後的出路與後續發展，經常看了都讓人不勝唏噓。」也進一步的回顧張誌家2002年初到日本的壓制力，以及2006年因為成績不佳返台的經歷，感嘆為何張誌家和一些台灣球員到日本或大聯盟後曇花一現，成績無法維持？
沈政男表示，張誌家後來回到台灣後，投球表現也無法回到巔峰時期，但這時的他其實都還不滿三十歲。如果持續保持明星球員的地位，後來可能就不回沾染惡習，並涉入假球案。
最後他總結，台灣職棒環境其實一直沒有從最初的假球案中復甦，職棒球員的栽培管道相當貧弱，也並不如30年前預期成為國民娛樂，因此難以給球員一個健全、穩定、可預期的工作環境。「可惜，台灣，至少在職業運動，當然還有其他非常多領域，就不是這樣，跟人家差了非常多。你看松坂大輔在大聯盟打不下去以後，回到日本還是有不錯的發展機會，一直打到四十歲，如果他身在台灣，恐怕要去小火鍋店上班了。」