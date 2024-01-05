愛莉莎莎泰國買房挨轟！她發3點聲明親揭「真正目的」：是避險用

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愛莉莎莎透露，泰國房子的設計、公設、採光都很好，「深深覺得台灣的房價實在太不合理了」，目前已繳曼谷房子的頭期款，只要總價13%，預告不久後會把買房過程剪成影片給大家看，「希望台灣有一天也能實現居住正義」。
貼文曝光後，立即引起台灣網友反彈，不少人認為外國人在泰國買房，就是在侵害當地人居住正義，「希望台灣房價低，卻跑去泰國炒房。那棟你最好是自己拿來住，真的很失望啊」、「買房投資跟居住正義不是兩件相反的事嗎」、「你一邊大聲疾呼居住正義，一邊還要教人家買房投資，也未免太貪心了」。
對此，愛莉莎莎今日稍早於IG限動發布3點聲明回應，她先是強調去泰國買房主要目的就是自住及避險用，「近年來買最多泰國房的顧客就是台灣人及緬甸人，考慮兩岸關係及政局，會希望在相較安全的地方避險，若不幸國家發生變革時能有個安身立命的地方」。
愛莉莎莎聲明第二點指出，泰國政府有針對防止外國人影響泰國房市的政策，規定每個建案的持有率分配為泰國人51%、外國人49%，「也就是一建案假如有100戶，只有49戶的配額是給外國人的」，泰國政府此舉目的就是為了維持泰國人的購屋權益，同時盡可能讓外國人無法炒作泰籍配額的房價，「因此常常同一棟房子，外國人配額的房價，跟泰國籍配額的房價也會不一樣」。
愛莉莎莎最後表示，外國人在泰國買房能夠永久持有公寓及大樓，但不能購買土地或別墅，「因此你買大樓是可以永久居住及買賣的，可以賣給本地人也給外國人，但因為通常外國人的買價較高，因此給外人的情況較多」。