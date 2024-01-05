浩子為家鄉發聲！罕曝心情「太痛苦了」 無奈揭掙扎內幕
曾入圍金曲獎最佳台語男歌手獎的浩子，近期發行了數位台語單曲〈說彰化〉，並找來了黃金搭檔組合乱彈阿翔共同製作，浩子坦言，這首歌是自己真真切切從小到大的生活體悟，在彰化建縣300年的這一年，身為彰化之子，很想好好的唱首歌，祝這塊土地生日快樂。
記者吳雨婕／綜合報導
彰化共分26個區域，浩子提到，這麼多年的外景錄影經驗，全台各縣市跑透透，在創作過程中讓他覺得最困難的是「選擇」，一首歌的篇幅有限，要分給26個區域，然後每個區域又只能幾句話代表，他直言：「太痛苦了，內心的掙扎與糾結真的綁住我好多天，寫了又刪塗了又改，最後決定以自己外景經驗的真實感受來寫歌。」此曲是祝彰化建縣300年快樂的慶生歌，「也可以說這是我多年外景經驗內化後所產出的歌。母語是一個人內心最深處真摯情感表現的語言，〈說彰化〉就是一首母語創作歌曲，所以發音與歌曲的正字也是這次作品發表的靈魂之一。」
浩子分享：「我想要這首歌有種祭典的感覺，很像大家慢慢地發現了彰化的美，然後大家一起呼朋引伴來彰化參加祭典。」歌曲最後會聽到很多人的大合唱，這些人聲是浩子一個一個去「騷擾」自己的親朋好友與工作人員錄音錄來的。
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