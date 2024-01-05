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通膨降溫你敢信？專家揭「民眾認知物價居高」的真正原因

▲12月消費者物價指數（CPI）年增率2.71%，學者樂觀看待通膨率在今（2024）年第一季就降至2%以下，但民眾實際感受到的物價壓力仍高。（圖／擷取自Pixabay）
▲12月消費者物價指數（CPI）年增率2.71%，學者樂觀看待通膨率在今（2024）年第一季就降至2%以下，但民眾實際感受到的物價壓力仍高。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

12月消費者物價指數（CPI）年增率2.71%，外界關切今年通膨率是否有望降至2%警戒線以下，對此，學者表示，主計總處公布的通膨數字常與民眾實際感受不太一樣，簡單來說，他樂觀看待通膨率在今（2024）年第一季就降至2%以下，但民眾實際感受到的壓力仍高，只是不會變得更嚴重。

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行政院主計總處今日公布去（2023）年12月物價調查，結果顯示，消費者物價指數（CPI）年增率雖較11月回落，但由於外食費仍居於高點，年增率仍高達2.71%。不僅如此，去年全年CPI年增2.5%，為近15年次高，且已連續二年超過2%通膨警戒線。外界憂慮，2%、3%的通膨率是否真會成為台灣未來經濟的新常態？

台灣經濟研經濟研究院研究員邱達生接受《NOWnews今日新聞》採訪時推估，今年第一季有望看到通膨率低於2%警戒線，原因在於CPI是以年增率的概念作為基礎，去年基期相對較高，加上近期原物料價格趨緩，大家關心的「紅海危機」，目前看起來好像也沒有顯著推升油價，因此樂觀看待今年通膨在數字上的表現。

不過，主計總處公布的通膨數字常與民眾實際感受不太一樣，CPI年增率下降，但民眾對物價的感受仍在高點。邱達生解釋，CPI數字畢竟是以年增率呈現，今年表現出的數字，是與去年相互比較而來，但民眾感知上仍聚焦在與其息息相關的「物價」上，拿日本舉例，日本過去曾有很長一段時間處在通貨緊縮時期，但民眾赴日旅遊時，仍認為日本物價高昂，顯示「通膨」與「物價」之間的差異。民眾認知的物價上漲，具累積性，不見得是與去年做比較，感受到的壓力可能是2年、5年、10年累積而來。

邱達生表示，簡單來說，就CPI年增率，意即通膨率數字表現上來看，他樂觀看待2024年有望降溫，但民眾實際感受到的壓力仍高，只是不會變得更嚴重。

國立中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任則指出，對於一般上班族及家庭而言，在消費、支出上影響最大的非外食、食物類與租金2大層面莫屬，然而，兩種類別的價格通常皆具僵固性，價格一旦上漲，要再下跌的可能性不高，因此無論CPI數字上表現如何，民眾還是會有「物價不斷上漲」的認知。

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