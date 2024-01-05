許銘春與逾60名工會幹部力挺　支持最挺勞工的李昆澤

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車掃後，許銘春與交通系統工會幹部，齊聚李昆澤競選總部，力挺李昆澤，現場包括中華電信工會、台灣鐵路工會、中華民國全國航空業總工會、台灣港務股份有限公司高雄港務分公司企業工會、台灣港務公司企業工會高雄第一分會、台灣港務公司企業工會高雄第二分會、中華郵政工會高雄分會、台灣港務港勤企業工會、中華電信高雄營運處企業工會、中華電信工會南區分會、台灣鐵路工會高雄分會、台灣鐵路工會高雄機廠工會、漢翔航空工業公司企業工會等超過60名工會幹部，齊聚李昆澤競選總部力挺。
工會幹部們表示，李昆澤委員長期協助爭取勞工的權益，協助勞工爭取調薪，並且在國會推動許多增進勞工權益的法案，呼籲勞工朋友一定要全力支持最挺勞工的李昆澤。
許銘春表示：李昆澤是最在意勞工權益的委員，在每次總質詢時，一定會不假辭色的要求她保障勞工權益，陸續推動職災保險立法，向中央政府爭取勞保撥補，國家負起最終支付責任等等，讓勞保去年的盈餘增加到1000億，總金額達到8600億，保障勞工朋友的退休生活免擔心，同時，他更是率先推動有薪產檢假、有薪陪產檢假的人，讓勞工朋友有更好的育兒條件。
許銘春同時表示：台灣選民勞工佔一半以上，懇請勞工朋友要發揮影響力，全力支持最照顧勞工的2號李昆澤，總統也懇請支持2號賴清德！
李昆澤也承諾接下來，他將會持續推動更多有益於勞工權益的政策，如：加強職災勞工保護、推動在高雄設置專職專業的勞工醫院，給勞工更全面的保護與照顧，推動七天有薪產檢假陪產假為十天。
他會繼續努力堅持以最專業優質的問政，完善對於人民權益的保障，懇請所有鄉親總統支持2號賴清德、蕭美琴，立委拜託栽培2號李昆澤，政黨票請投給6號民主進步黨。