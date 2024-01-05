T1／桃園市民有機會免費看卡森斯！台啤雲豹公布辦法 1證可換2票
前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）即將正式加盟桃園台啤永豐雲豹籃球隊，為強化桃園在地連結，雲豹球團也特別推出桃園市民專屬優惠，主場每場次只要前100名出示「桃園市民卡或身份證」的市民即可免費入場，一張證件可換取2張門票。
記者黃建霖/綜合報導
雲豹球團未來主場賽事，分別為1月20日對臺南台鋼獵鷹、1月21日對新北中信特攻、1月27日對高雄全家海神、1月28日對臺南台鋼獵鷹、4月13日對臺北戰神、4月14日對臺南台鋼獵鷹、4月20日對高雄全家海神、4月21日對臺北戰神。
除前100名出示本人「桃園市民卡或身份證」的桃園市民可免費入場，一證換取兩張票券外，桃園巨蛋主場之臨近之三民里、萬壽里、成功里、東門里、東山里、朝陽里、青溪里、忠義里、三元里、福元里等共10個里，球團也將提供每場50張免費門票，里民可通過各里里長辦公室領取，取票時間依各里里長公告為主。
另外，桃園市民只要出示相關憑證，包含身份證、市民卡等，可在「現場」購買經典區門票，享有半價$200元優惠，但如遇門票售罄則不提供此優惠。
卡森斯目前33歲，身高為208公分、體重約120公斤，在2010年NBA選秀會上以首輪第5順位被沙加緬度國王選進。生涯共4次入選全明星賽、2次入選NBA年度第二隊。場均可得到19.6分10.2籃板3助攻1.3抄截1.1阻攻，曾是全能型中鋒的代表人物，但生涯卻被傷病給毀掉。