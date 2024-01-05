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嘉藥善盡大學社會責任 帶阿蓮長輩體驗韓式汗蒸幕

▲嘉南藥理大學創新育成中心攜手阿蓮社區發展協會及楷爾集團邀請阿蓮長輩初體驗韓式汗蒸幕（圖／嘉南藥理大學提供）
▲嘉南藥理大學創新育成中心攜手阿蓮社區發展協會及楷爾集團邀請阿蓮長輩初體驗韓式汗蒸幕（圖／嘉南藥理大學提供）

記者張振興/台南報導

嘉南藥理大學創新育成中心攜手阿蓮社區發展協會及楷爾集團舉辦「汗蒸健康促進活動」，於4日下午帶領嘉藥USR計畫輔導的阿蓮社區40位長輩前往體驗「韓式汗蒸幕」，以溫和的方式幫助身體緩慢排汗，同時讓長輩瞭解汗蒸對人體所帶來的好處及身體流汗的重要性。

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冷空氣來襲，除了泡溫泉外，現在還有個溫暖新選擇！楷爾集團旗下蒸宮Korea Spa會館安平旗鑑店為嘉藥創新育成中心輔導及簽約廠商，在育成中心引薦下舉辦「汗蒸健康促進活動」，體驗活動前為使長輩更瞭解汗蒸幕，特別先安排宣導講座，和三溫暖最大不同之處，三溫暖是靠瞬間高溫加熱，而汗蒸幕則是透過遠紅外線、電氣石、喜瑪拉雅玫瑰鹽磚及硅藻泥等熱效應，以溫和的方式幫助身體緩慢排汗，做一個有效被動式運動，促進新陳代謝。


首次體驗韓式汗蒸幕的長輩說到，感覺很舒服沒有夏天的炙熱但又像冬天在太陽下溫暖的感覺，從裡到外溫暖了起來，身體也因為排汗感到通體舒暢，體驗結束後也享用特製的離心蛋及養生飲，讓每位長輩在寒冷冬天得到營養滿滿的補充。


提供本次汗蒸幕體驗活動楷爾集團創辦人總經理張楷棋表示，深感國人面對疾病多採頭痛醫頭腳痛醫腳態度，無法全面性瞭解如何預防身體疾病產生，特別與嘉藥合作向社區長輩宣導健康概念，未來將規劃健康促進活動導入社區，善盡企業社會責任。

▲「韓式汗蒸幕」以溫和的方式幫助身體緩慢排汗，促進新陳代謝（圖／嘉南藥理大學提供）
▲「韓式汗蒸幕」以溫和的方式幫助身體緩慢排汗，促進新陳代謝（圖／嘉南藥理大學提供）
嘉藥副校長兼研發長張翊峰表示，嘉藥過去除了將學校資源帶入社區，為增加計畫實施豐富性，帶動產業一同為社會盡份心力，結合企業合作伙伴共襄盛舉，本次活動攜手產業界一同來為社區長輩服務，提供更多元化活動設計，透過豐富的主題安排及不同場域體驗，提倡樂活生活概念並持續不斷投入資源深耕地方，發揮社會影響力共同實踐大學社會責任。

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