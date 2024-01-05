女神降臨府城！樂天女孩沐妍擔任主持人 體驗台南400跨視紀之旅
以結合智慧科技及在地人文特色的奇幻視覺科技體驗為主軸的「臺南跨視紀400科藝之旅」，今(5)日在大型機器人鋼鐵軍團的特效演出中於河樂廣場揭開序幕。前樂天女孩啦啦隊成員、現任職棒樂天猿ＭＣ的藝人沐妍，擔任開幕記者會主持，並化身導覽女孩，向民眾推薦活動亮點。
記者廖聿偉/綜合報導
工作之餘熱愛旅行的沐妍表示，來臺南旅遊數次，非常喜歡臺南古都的氛圍，今(2024)年適逢臺南400，能夠擔任「臺南跨視紀400科藝之旅」的開幕主持，相當與有榮焉，希望藉由自己的推薦，吸引更多粉絲們，暢遊臺南，欣賞古都科技新貌。
臺南首場戶外裸視3D展演為本次活動最大亮點，「裸視3D巨鯨遨遊」，除了能欣賞虛擬大鯨魚穿越螢幕，遨遊到觀眾眼前，還有以臺南古蹟為題所設計的3D創意模型，民眾將可期待一場奇幻的視覺藝術之旅。另一大亮點是由廢棄貨櫃循環再利用，打造成「飛越時空AI沉浸體驗」的數位藝廊，提供民眾全景體驗，展出內容也將融合每位進入參觀民眾上傳的照片，藉此讓參加活動的民眾共創屬於臺南400的回憶。
沐妍表示，這次活動地點選在曾為臺南最繁華的運河碼頭-河樂廣場舉辦，融合數位科技打造出吸睛的視覺科技饗宴，值得粉絲們期待！歡迎來現場遊逛、拍照、傳遞圖卡邀請朋友同樂，挖掘更多隱藏活動中的驚喜彩蛋。