柯建銘曾押著血性賴清德向她道歉　周清玉笑憶：好像有這回事

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周清玉先是笑回「發生在我身上的事太多了，早就忘了」，經提醒回憶起當年剛進立法院的賴清德，想推薦好朋友、現任圓山飯店董事長林育生與她競爭擔任衛環委員會召委。台大社會系畢業的她有社工實務界服務經歷，才選擇留在衛環委員會，當時周清玉想說這個「少年ㄟ」怎麼這麼好玩？柯建銘講的應該是這件事。
不過周清玉的記憶可能有誤差，周清玉的先生姚嘉文曾任多屆立委，之後由她接棒，夫妻倆在民進黨內輩份頗高，周清玉雖大賴清德15歲、但兩人同於1999年選上立委，林育生則是晚了一屆。
周玉蔻認為賴清德偶包太重，但周清玉說，賴清德是非常認真的人，她當年在彰化的舊軍營成立台語文化園區，面臨房舍漏水、白蟻等問題，賴清德擔任行政院長時就來過2次，也協助補助修繕經費，對推動本土文化非常重視。
周清玉也坦言4年前賴清德和蔡英文爭取黨內初選時，她和姚嘉文認為應該要給蔡英文更多時間改革，並未支持賴清德，但後來力挺賴清德擔任蔡英文的副總統，「因為他是國家栽培的好人才」。
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