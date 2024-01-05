把握短暫好天氣！明晚起「變天轉雨」　下週最低溫、雨最多時間曝

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明天清晨有輻射冷卻，各地低溫在攝氏13度至15度，花蓮、台東攝氏16度至17度，白天各地高溫攝氏22度至25度，夜間北部、宜蘭降到攝氏15度左右，日夜溫差大，尤其是西半部須特別留意溫差。
週日東北季風影響，北部、宜蘭低溫約15度上下，白天高溫攝氏18度至19度，中部以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下週一東北季風減弱，氣溫回升，不過華南雲雨區東移，降雨範圍擴大到中部以北、東半部，降雨以北部、東半部、中部山區為主，下週一和週二雨最多、降雨較持續，但雨勢不會太大。
下週三開始新一波東北季風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨；下週四基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，下週五開始東北季風逐漸減弱，降雨趨緩，剩東半部有局部短暫雨，其他地方多雲到晴。
下週三東北季風影響，北部、宜蘭低溫約攝氏15度上下，白天高溫攝氏18到19度，中南部低溫攝氏15到16度，白天高溫攝氏20度以上，南部近攝氏25度。最低溫時機在週四清晨，為環境轉乾過程，要留意是否有輻射冷卻作用，目前預報低溫接近15度左右，強度為東北季風，達到冷氣團機會低。
總統大選（13日）天氣不錯，環境偏乾，僅東部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，各地低溫攝氏15度，高溫攝氏22度至23度。下週日（14日）又有新一波東北季風影響，不過後期預報變動大、不確定性較高，應持續留意。