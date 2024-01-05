李柏毅推動育兒政策 李柏毅承諾未來支持開闢捷運紫線
總統候選人賴清德今（5）日南下高雄，陪同民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅參訪大義非營利幼兒園，並和小朋友們互動遊戲與春聯DIY，現場還有小孩問賴清德「阿公」說「是不是很會開車」，引起現場一陣歡笑；賴清德也聽取李柏毅對於捷運紫線的規劃，認為李柏毅是一位真正了解政策且實在的立委選人，未來自己也會全力支持捷運紫線、新台17線等高雄交通大大小小的建設。
記者郭凱杰／高雄報導
輔選行程第二站則前往楠梓，與地方頭人們進行組織幹部會議，台灣隊隊長領銜帶隊，要催出綠營基層支持者投票率。賴清德稱讚李柏毅擔任議員時政績亮眼、了解地方，競選時全力以赴瘦了許多，這都代表著李柏毅的勇氣與決心，若他能當選絕對會全力為建設來打拼。
賴清德指出，一個國家的偉大是看文明程度，除了民主自由憲政體制，還要每個人受到國家照顧，除了0到6歲政府要照顧外，也希望孩子不會因為經濟環境出現教育不平等等情況，如年收入70萬以下家庭，只要一個孩子念私大，政府就補助5萬5，「這是我們未來推的希望工程」。
李柏毅說，在大義非營利幼兒園在興建時他擁有三個角色，從找閒置的土地來蓋幼兒園、到被民眾詢問工程進度成為工地現場監工，以及身為兩個孩子的父親，就是希望幼兒環境做到最好。他指出，在前瞻基礎建設的幫助下，市府將舊校舍整併，興建成非營利幼兒園，第一胎子女每個月學費僅2000元，第二胎降到1000元，第三胎以上則免繳學費，使用公托者每月補助從5,500元提升至7,000元，準公共托嬰及保母服務者補助則提升至1萬3,000元。
李柏毅表示，台灣與全世界許多先進國家同樣面臨少子化問題，因此自己在2014年議員第一任期時，便開始推動平價幼兒園，以公幼、準公幼、非營利幼兒園等形式，降低年輕父母的養育負擔，加上各項津貼與補助，從寶寶出生開始就全方面照顧年輕家庭的需求，讓大家敢生、敢養，為了下一代來努力。