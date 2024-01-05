中國紅二代大團結？傳劉少奇、鄧小平之子串聯軍方醞釀推翻習近平
旅居澳洲的中國法學家袁紅冰，日前發文爆料稱以劉少奇之子劉源為核心的一批中共黨內「紅二代」人士，正計畫推翻中國國家主席習近平，袁紅冰並稱有一批軍方將領也參與其中，認為這是習近平掌權以來所面臨的最嚴峻政治危機。
記者倪浩軒/綜合報導
袁紅冰指出，習近平執政以來，徹底放棄鄧小平的「改革開放」路線，全面倒退至「文化大革命」時期的政治思想和經濟路線，導致中國政治、經濟、社會和外交全面陷入危機。袁紅冰強調，最嚴重的是習近平推動國家進入戰時體制，為台海戰爭做準備，將中國帶入戰爭風險。
袁紅冰批評習近平實行個人獨裁，導致中國經濟急劇惡化，民生艱難、民怨沸騰、官心動盪，社會全面危機一觸即發；又對外發動戰狼外交，讓中國在國際社會千夫所指的公敵。
袁紅冰爆料，根據知情人士透露，包括劉少奇之子劉源、鄧小平之子鄧樸方、胡耀邦之子胡德平等一批最具影響力的「紅二代」，正在籌劃發起民主政治改革，將中國共產黨轉化為社會民主黨，走向民主社會主義的議會政治體制，剝奪習近平的權力。
袁紅冰更稱，一批被習近平視為心腹的中共將領也參加了連署，這也是為何習近平之前要整肅國防部長李尚福和火箭軍高層。袁紅冰認為，這群「紅二代」敢於推動連署，說明習近平已遭遇空前政治危機，若習近平對這群「紅二代」出手，勢必將點燃中國共產黨內更廣泛的怒火，玩火自焚。