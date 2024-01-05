綠營轟突襲賴清德老家會勘沒通知 新北市府：涉個資不會隨便寄
針對民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人郭雅慧昨日痛批新北市政府，強調萬里老家早已依法委任律師及地政士處理後續相關事宜，市府卻「突襲」將公文寄到目前沒人長住的戶籍地。新北市政府今（5）日也從原本發布新聞稿回應，改由新北市副市長劉和然親自率領局處首長召開記者會說明，指出不會隨便把當事人個資寄給不知是代理誰的律師事務所，強調戶籍地才是送達合法地，才不會被認定程序不合法。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，賴清德萬里老家爭議房屋吵很久，市府著重的是是否合法使用、是否為合法建築與有無合法納稅；過程中都有在求證，相信身為副總統的賴清德應該不會說謊，但看到媒體報導賴清德選舉辦公室的發言，指稱房子民國70年就存在也有門牌，一定是合法建築，所以才會去調閱中央的航照、測繪圖去一一比對，甚至看到跟賴清德說得不一樣，還會先質疑自己是不是看錯並再三查證。
劉和然進一步說到，該建物目前僅剩房屋稅待釐清，強調上週寄發的公文寫的很清楚，並且載明可調整日期，完全不是突襲，且直到發函日，市府都未收到律師或地政士的委任書，強調寄到戶籍所在地才是「依照往例」。
對此新北市政府財政局長陳榮貴則出示淡水稅捐稽徵分處送達證明書影本表示，房屋稅會勘通知由所有權人戶籍地的親屬簽收，與簽收地價稅單的是同一親屬；指出機關不知道律師是否合法，依照行政程序法規定，當事人戶籍所在地是送達合法地，否則如有爭議，法院會認定不是合法送達，且地政士委託書是1月4日才補件給市府。
劉和然提到，呼籲賴清德等相關人士能夠再約一個時間去現場會勘，進到屋內把一樓、二樓使用情形弄清楚，以便核定房屋稅單，但時間是否急著在下周可以再討論，避免又被認為有特定目的。
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