馬治薇涉反滲透法遭收押 時力：民眾黨黑金隊友再+1
前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇，以無黨籍身份參與桃園市第一選區立委，今（5）日遭檢方以違反《反滲透法》遭收押。時代力量發言人余佳蒨指出，民眾黨接連力挺黑金立委候選人李全教、顏寬恒、陳超明，如今黨主席柯文哲兩天前同台輔選的馬治薇，涉嫌收受中共資金，民眾黨黑金隊友再+1，白色力量成中國滲透台灣的選擇？
記者呂炯昌／台北報導
余佳蒨指出，據媒體報導，去年民眾黨內審查立委提名資格時，馬治薇即傳出統戰爭議，唯有柯文哲力挺到底，後馬雖以無黨籍參選，仍受到民眾黨桃園黨部主委黃成峻強力助選。民眾黨不僅支持連國民黨都不敢提名的黑金爭議人物，現在連中共代理人嫌疑犯也納入合作，到底要把國家還給黑金，還是要把國家還給中國。
民眾黨原本要桃園市第一選區（龜山、蘆竹）提名馬治薇參選立委，但因馬治薇遭懷疑有統派背景，最後並未獲選決會提名。前年代表民眾黨參選桃園市議員的徐慈檉也向媒體爆料，黃成峻去年曾與馬治薇一起到中國，這次也有幫助馬治薇參選。
黃成峻則表示，昨天確實有以證人身分被傳喚，但他沒有暗助馬治薇競選，對於外界不實指控，會在蒐集證據後提告。
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