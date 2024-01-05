賴清德讚李柏毅推動育兒交通政策　支持開闢捷運紫線

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賴清德指出，一個國家的偉大是看文明程度，除了民主自由憲政體制，還要每個人受到國家照顧，除了0到6歲政府要照顧外，也希望孩子不會因為經濟環境出現教育不平等等情況，如年收入70萬以下家庭，只要一個孩子念私大，政府就補助5萬5，「這是我們未來推的希望工程」。
李柏毅指出，在大義非營利幼兒園在興建時他擁有三個角色，從找閒置的土地來蓋幼兒園、到被民眾詢問工程進度成為工地現場監工，以及身為兩個孩子的父親，就是希望幼兒環境做到最好。他指出，在前瞻基礎建設的幫助下，市府將舊校舍整併，興建成非營利幼兒園，第一胎子女每個月學費僅2000元，第二胎降到1000元，第三胎以上則免繳學費，使用公托者每月補助從5,500元提升至7,000元，準公共托嬰及保母服務者補助則提升至1萬3,000元。
李柏毅表示，台灣與全世界許多先進國家同樣面臨少子化問題，因此自己在2014年議員第一任期時，便開始推動平價幼兒園，以公幼、準公幼、非營利幼兒園等形式，降低年輕父母的養育負擔，加上各項津貼與補助，從寶寶出生開始就全方面照顧年輕家庭的需求，讓大家敢生、敢養，為了下一代來努力。
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