萬芳台北開唱花藝穿上身！自嘲瘋子 許富凱、郭婞淳坐台下朝聖
萬芳於今（5）日晚間在ZEPP NEW TAIPEI舉行「願陽光照耀Sunshine ON Live Tour台北站」演唱會，此系列演唱會從台東出發、高雄續唱，終於在今天晚上唱回台北，金曲歌王許富凱、奧運金牌國手郭婞淳都特別到場觀看朝聖。
記者吳雨婕／台北報導
萬芳以歌曲〈慢火車〉為演唱會拉開序幕，她化身為「花花仙子」登場，穿上由白桔梗、香檳玫瑰、櫻花苔木、新綠蕨、細藤等花材精心打造的服飾，把花藝穿上身，對於這套衣服，她笑說：「我想工作人員都覺得我是瘋子，我想送自己一束花，突發奇想不如把花穿在身上，一直想在舞台上拿樹枝，穿花在身上好多年，幾乎都不被允許，這次我就自己製作，不問也不管了！」
萬芳這次巡演以小型場館為主打，希望歌手與樂迷之間更為私密、近距離的傾聽；因此許多的驚喜與彩蛋隨著不同城市而設計，她也分享對於台北的情感：「是我長年生活的城市，從大學開始離家到這兒，後來出唱片，去Pub、去live house唱歌，也在TICC開始我第一場個人演唱會，台北有點醜也有點可愛。」
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