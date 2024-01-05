《京城怪物2》納人試管貼上Taiwan！Netflix公開大怪物是台灣網紅
Netflix影集《京城怪物》第2部後3集今（5）日正式上架，台灣官方IG釋出男女主角朴敘俊、韓韶禧的最新宣傳片，2人尋找納人線索時，發現試管上貼上大大的「Taiwan」，畫家禹志賢（坂本隆 飾）的素描裡也藏著2張「亞洲臉孔」，最後揭曉關在獄中的正是台灣網紅關關（關韶文）、在台發展的南韓YouTuber有璟，「台灣怪物」的歪樓結局笑翻全網。
記者陳雅蘭／綜合報導
《京城怪物》故事講述1945年的春天，張泰尚（朴敘俊 飾）莫名被委託任務，他要在櫻花飄落前，幫石川先生（金度賢 飾）找到「失蹤的小三」，泰尚只好潛入甕城醫院，展開危險重重的找人任務，途中意外發現「京城怪物」，竟是無辜婦女被迫變異成的納人怪獸，牠失去判斷能力，為了保命開始濫殺無辜，但也為了愛人對抗惡勢力；操作這一切的人，與石川的老婆正宮前田夫人脫離不了關係。
《京城怪物》以1部7集、2部3集分開播出，第一季最後3集終於上架，官方為了宣傳，特地找來台灣網紅關關（關韶文）、南韓YouTuber有璟拍宣傳片，Netflix也誠意十足印上大大的「Taiwan」，成功吸引不少台灣觀眾收看。
雖然前7集已正式揭曉怪物身分；但為了配合劇情主軸，關關跟有璟也穿上囚服受困牢中，兩人的素描也跟納人擺在一起，營造「台灣怪物」的氛圍，網友對此引起好奇，表示：「我講認真，我會因為最後那兩隻怪物看這部韓劇！」《京城怪物》全10集可至Netflix收看。
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